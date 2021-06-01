Сегодня День защиты детей. В жизнь нашей страны он вошел органично, ибо защита детей, забота о них - неотъемлемая часть культуры народов многонациональной России. Этот день - повод для того, чтобы всесторонне оценить, что государство, общество сделало для развития детей, защиты их от угроз, которых, к сожалению, в сфере детства немало. И, конечно, заглянуть в будущее, наметить, что еще здесь предстоит.

Валентина Матвиенко: Все большую роль в выявлении и поддержке талантливых детей играет система дополнительного образования. Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Значимость этой работы, без преувеличения, огромна. Ведь если мы хотим сделать свою страну лучше, то начинать надо с детей - с заботы об их здоровье, образовании, воспитании. Потому что именно дети - гаранты развития страны, созидатели ее будущего.

Считаю, что у нас сделано в этом отношении немало даже по самым строгим меркам. Особенно с начала нулевых годов. Именно тогда по инициативе президента В.В. Путина Российское государство, российское общество твердо взяло курс на инвестирование в человека, в заботу о семье и детях. Придало этому направлению статус приоритетного в деятельности государства. Без чего, как показывает опыт истории, ни одна страна не может рассчитывать на достойное будущее. Тем более в XXI веке.

Важные вехи на этом пути - Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, а также ее продолжение - "Десятилетие детства" на 2018-2027 годы. По охвату проблем, комплексному подходу к их решению, обеспечению ресурсами оба проекта - одни из самых масштабных в этой сфере в истории страны в целом. Реализуются национальные проекты, государственные, федеральные и региональные программы, стратегии, в рамках которых вопросы детства - ключевые. Поддержка семьи, детства вошли в число национальных целей развития Российской Федерации, стали одной из основных тем недавнего Послания главы Российского государства. Акценты, расставленные в нем, четко свидетельствуют о том, что поддержка семьи и детства - это стратегия на годы вперед, это фундамент социальной политики нашего государства.

Сегодня мы уже можем с полным основанием говорить о конкретных практических результатах этой работы. Они, считаю, весомые. Фактически снята проблема нехватки детских садов. Обновляются действующие, строятся новые школьные здания, что позволит уже в ближайшие годы ликвидировать вторые и третьи смены. Завершается подключение школ к интернету. Россия входит в пятерку государств-лидеров по охвату всеми видами образования. Отечественное начальное образование - одно из лучших в мире. Российские школьники - в числе победителей или призеров международных конкурсов по информатике, точным и естественным наукам. Перечень можно продолжать.

Сказанное не означает, что в сфере поддержки семьи, детства у нас все либо хорошо, либо очень хорошо. Проблем достаточно: и в том, что касается охраны здоровья детей, подростков, и в обеспечении доступности качественного образования, воспитания, организации досуга и отдыха. Остаются актуальными проблемы защиты детей от насилия, в том числе домашнего, обеспечения безопасности школьников.

Созидание человеческого капитала начинается в общеобразовательной школе

Считаю, что эти вопросы мы, законодатели, не должны откладывать на потом, их надо решить в ближайшее время.

И все же, повторю, сделано главное: семья и дети вошли в число приоритетов государства и общества. Я бы даже сказала, в число приоритетов безусловных, абсолютных. Убедительное тому свидетельство - одобрение гражданами соответствующей поправки в Конституцию. На мой взгляд, поддержка семьи, забота о детях стали неотъемлемой частью нашего общественного сознания, формирующейся новой, российской идеологии, нашей национальной идеи.

Мы живем в мире, где изменения во всех сферах происходят стремительно и даже еще быстрее. На успешное технологическое, экономическое, социальное развитие, на неоспоримое лидерство в таких условиях могут рассчитывать только те государства, которые идут в ногу со временем, своевременно и адекватно отвечают на его вызовы. А это прежде всего вопрос качества человеческого капитала.

Такая задача стоит в полный рост и перед нашей страной. Созидание человеческого капитала начинается в общеобразовательной школе. Как подчеркивал президент России. В.В. Путин, "мы должны раскрыть талант, который есть у каждого ребенка, помочь ему реализовать свои устремления. В классах формируется будущее России. Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить".

В нашем государстве выявление и поддержка талантливых детей поставлены на системную основу. Национальный проект "Образование", Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, Концепция развития дополнительного образования детей, Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, Госпрограмма "Развитие образования" - таков перечень только важнейших общероссийских документов в этой сфере. Аналогичные документы приняты, действуют и на региональном уровне. С нынешнего года результаты в области выявления и сопровождения юных талантов включены в число показателей, на основе которых оценивается деятельность глав субъектов Федерации и региональных органов власти.

Поиск и поддержка талантливых детей, подростков ведется прежде всего в общеобразовательных школах. Используются разные форматы. Событием большой, я бы сказала, государственной важности стало учреждение по инициативе президента России в 2015 году в Сочи образовательного центра "Сириус". По сути, создан современный лицей, в стенах которого выращивается, воспитывается будущая интеллектуальная и художественная элита России. По модели "Сириуса" создаются аналогичные центры и в регионах.

Все большую роль в выявлении и поддержке талантливых детей играет система дополнительного образования. В нашем Отечестве она имеет глубокие корни, давние традиции. В 2020 году в стране действовали 11,5 тыс. учреждений дополнительного образования, в которых занимались почти 10 миллионов детей. За последние годы здесь возникли новые, современные инструменты поддержки детского интеллектуального и художественного творчества. В их числе - детские технопарки "Кванториум", мобильные технопарки, функционирующие на базе вузов Дома научной коллаборации, центры цифрового образования детей "IT-куб". Наш идеал - гармонично развитая личность. Ведь человек, он не только носитель компетенций, он думает, чувствует, творит. И потому мы не забываем о центрах гуманитарной, художественной, спортивной направленности. Они имеются во всех регионах.

Как видим, в стране сформирована целостная система выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи. В мире таких немного. Система работающая, эффективная. В Государственный информационный ресурс по одаренным детям на начало 2021 года внесены данные о 181 тысяче детей.

Выявление и поддержка юных талантов нужны и важны для страны, ее развития. Дело за тем, чтобы, опираясь на накопленный в этой области опыт, совершенствовать это направление деятельности государства и общества. Эти вопросы будут рассмотрены на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Уверена, оно будет содержательным и плодотворным.