Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью

Боль в спине в ночное время суток может свидетельствовать о расслаивающейся аневризме аорты, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Еще Гиппократ говорил: когда спина не проходит ночью, это может быть плохим прогностическим признаком. У меня была больная, у которой болела спина ночью, и никто об этом не подумал. И потом она умерла. Там оказалось расслоение аорты", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".

При возникновении схожих симптомов Мясников рекомендовал немедленно обратиться к врачу, чтобы выявить причину болей и исключить опасное заболевание.

Расслаивающаяся аневризма аорты приводит к тому, что кровь затекает между слоями стенок артерии и расслаивает их дальше. Если расслоение прорывает стенку аорты, то у человека начинается быстрая массивная кровопотеря. В 95% случаев пациента не удается спасти даже при правильном лечении.