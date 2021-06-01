МИД РФ не видит смысла обсуждать Украину в рамках Совета Россия - НАТО

Москва готова к возобновлению диалога в рамках Совета Россия - НАТО, для начала - на уровне военных. При этом российская сторона не видит смысла обсуждать с натовцами ситуацию на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам видеоконференции с коллегами по БРИКС (в объединение, помимо нашей страны, входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).

"Когда нас приглашают в Совет Россия - НАТО, чтобы обсуждать Украину,... мы не видим ничего нового, никакой "добавленной стоимости" от такого рода дискуссий", - цитирует Лаврова РИА Новости. По словам министра, в Москве хорошо знают заявления, которые "наши натовские коллеги произносят ежедневно в микрофон". Лавров убежден, что нет смысла "приезжать в Брюссель, чтобы в очередной раз услышать голословные обвинения в невыполнении Минских договоренностей и чтобы слышать, как натовцы защищают курс украинского руководства на зачистку своей территории".

При этом Россия готова обсуждать с представителями западного блока расклад сил на континенте "с учетом грубейшего нарушения натовскими коллегами договоренностей конца девяностых годов", когда Североатлантический альянс обещал не размещать существенные военные контингенты и инфраструктуру на территории своих новых членов, заключил Лавров.