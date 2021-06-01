Минцифры предложило регистрировать пассажиров на рейсы без паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обсуждает с аэропортами возможность прохождения пассажирами регистрации на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

"Сейчас мы уже обсуждаем пилоты с аэропортами... чтобы разгрузить (аэропорты), сделать более быстрой регистрацию, и посадка на рейс... все будет по биометрии работать", - цитируют его РИА Новости.

Шадаев отметил, что Россия стала одной из первых стран в мире, где биометрия стала аналогом паспорта, а в законе указана тождественность этих данных.