Минфин направит на поддержку семьи и детей 1,5 трлн рублей

Федеральный бюджет направит на поддержку семьи и детей в 2021 году 1,5 трлн рублей, что более чем на 37% выше уровня 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минфина к Международному дню защиты детей.

В частности, закон о федеральном бюджете предусматривает финансирование в объеме 671,9 млрд руб. федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (предоставление материнского капитала, выплаты на первого, третьего и последующих детей и др.).

Эти цифры не учитывают поддержку, оказываемую регионами. В 2020 году Минфин впервые посчитал консолидированный "детский бюджет" за 2019 год, он составил почти 5,3 трлн рублей.