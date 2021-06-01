Минфин заявил о росте "детского бюджета" на 37 процентов

Объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей, в 2021 году составил более 1,5 трлн рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В ведомстве отметили, что указанный объем так называемого "детского бюджета" не учитывает поддержку, оказываемую регионами.

"С целью формирования комплексной оценки "детского бюджета" Минфином России утверждены методические рекомендации регионам по формированию информации об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в региональных и местных бюджетах, направляемых на поддержку семьи и детей", - говорится в сообщении.

Совокупная информация по консолидированному "детскому бюджету" была впервые сформирована в 2020 году.