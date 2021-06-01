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01.06.2021 19:34
Рубрика: Власть

От рождения и дальше

Михаил Мишустин: Важно делать все, чтобы обеспечить лучшую медицину маленьким гражданам
Текст: Екатерина Котова
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)
Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимым в разы расширить методики скрининга младенцев в роддомах. Сразу после рождения детей нужно обследовать на гораздо большее число заболеваний, чем сейчас, заявил премьер, отметив, что ранняя диагностика помогает вовремя назначить лечение, остановить болезнь или ее тяжелые последствия.

Во вторник, в День защиты детей, Михаил Мишустин приехал в Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова в Москве. В этот день здесь существует традиция - приглашать в гости уже подросших малышей, которым при рождении оказали высокотехнологичную помощь и, по сути, спасли жизнь. Премьер заглянул к ребятам на праздник и заметил, что главные защитники малышей - мамы и папы, врачи и учителя.

Фото: РИА Новости
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- Я знаю, - добавил Михаил Мишустин, - что и в других перинатальных центрах страны многие детки, кто родился или получал там помощь, приходят и празднуют вместе с докторами, родителями День защиты детей. Это вообще здорово, когда у детей, их родителей с врачами, которые помогли, остается такая добрая связь.

Здесь же премьер провел совещание по совершенствованию медицинской помощи детям. "Сейчас в нашей стране идет четвертый год десятилетия детства, которое проходит по инициативе президента. Утвержденный правительственный план его мероприятий включает целый блок мер, которые направлены на укрепление здоровья детей, и главным приоритетом здесь является своевременное выявление заболеваний и их лечение на ранней стадии", - отметил Мишустин.

Он напомнил, что уже 15 лет большинство малышей сразу после рождения в роддоме бесплатно обследуют на пять наследственных заболеваний. "За все время такие тесты прошли более 20 миллионов детей. Заболевания выявлены примерно у 15 тысяч", - привел цифры премьер. Ранняя диагностика серьезно помогла вовремя назначить адекватное лечение.

"Возможности медицины постоянно растут. Появляются новые тесты, новые методики, новые технологии. И методики скрининга после родов должны включать гораздо большее число заболеваний. Считаю необходимым в разы расширить его и у нас", - заявил глава кабмина. По его оценке, это позволит существенно снизить младенческую смертность и дополнительно спасать около тысячи детских жизней ежегодно.

"Неонатальный скрининг на пять заболеваний у нас включен в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Теперь мы расширим его до 36 заболеваний", - конкретизировал премьер и поручил Минздраву России совместно с другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос в короткие сроки.

В целом по стране специализированную медпомощь маленькие пациенты сейчас получают в 236 детских больницах. Пять из них достроили в прошлом году, несмотря на пандемию. "В этом году еще семь детских больниц мы планируем ввести в строй", - сообщил Мишустин.

Скрининг новорожденных нужно существенно расширить, в разы 

По всей стране работают более полутора тысяч родильных домов и отделений, а также почти сотня перинатальных центров. Как отметил премьер, матерям и новорожденным оказывают высокотехнологичную помощь в самых сложных случаях, в том числе выхаживают детей с очень низкой массой тела. "В значительной степени благодаря специалистам перинатальных центров даже в год пандемии нам удалось существенно снизить младенческую смертность, - констатировал Мишустин. - Сейчас показатель в два раза ниже, чем 15 лет назад. Только в прошлом году удалось сохранить на 12% больше жизней младенцев, чем годом ранее, а это сотни маленьких детишек".

По его словам, важно и дальше улучшать эти показатели, а для этого - отрабатывать и внедрять в широкую практику передовые медицинские технологии. "Мы продолжим принимать меры, чтобы обеспечить лучшую медицину маленьким гражданам нашей страны", - подчеркнул глава правительства.

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