Во вторник, в День защиты детей, Михаил Мишустин приехал в Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова в Москве. В этот день здесь существует традиция - приглашать в гости уже подросших малышей, которым при рождении оказали высокотехнологичную помощь и, по сути, спасли жизнь. Премьер заглянул к ребятам на праздник и заметил, что главные защитники малышей - мамы и папы, врачи и учителя.
- Я знаю, - добавил Михаил Мишустин, - что и в других перинатальных центрах страны многие детки, кто родился или получал там помощь, приходят и празднуют вместе с докторами, родителями День защиты детей. Это вообще здорово, когда у детей, их родителей с врачами, которые помогли, остается такая добрая связь.
Здесь же премьер провел совещание по совершенствованию медицинской помощи детям. "Сейчас в нашей стране идет четвертый год десятилетия детства, которое проходит по инициативе президента. Утвержденный правительственный план его мероприятий включает целый блок мер, которые направлены на укрепление здоровья детей, и главным приоритетом здесь является своевременное выявление заболеваний и их лечение на ранней стадии", - отметил Мишустин.
Он напомнил, что уже 15 лет большинство малышей сразу после рождения в роддоме бесплатно обследуют на пять наследственных заболеваний. "За все время такие тесты прошли более 20 миллионов детей. Заболевания выявлены примерно у 15 тысяч", - привел цифры премьер. Ранняя диагностика серьезно помогла вовремя назначить адекватное лечение.
"Возможности медицины постоянно растут. Появляются новые тесты, новые методики, новые технологии. И методики скрининга после родов должны включать гораздо большее число заболеваний. Считаю необходимым в разы расширить его и у нас", - заявил глава кабмина. По его оценке, это позволит существенно снизить младенческую смертность и дополнительно спасать около тысячи детских жизней ежегодно.
"Неонатальный скрининг на пять заболеваний у нас включен в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Теперь мы расширим его до 36 заболеваний", - конкретизировал премьер и поручил Минздраву России совместно с другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос в короткие сроки.
В целом по стране специализированную медпомощь маленькие пациенты сейчас получают в 236 детских больницах. Пять из них достроили в прошлом году, несмотря на пандемию. "В этом году еще семь детских больниц мы планируем ввести в строй", - сообщил Мишустин.
По всей стране работают более полутора тысяч родильных домов и отделений, а также почти сотня перинатальных центров. Как отметил премьер, матерям и новорожденным оказывают высокотехнологичную помощь в самых сложных случаях, в том числе выхаживают детей с очень низкой массой тела. "В значительной степени благодаря специалистам перинатальных центров даже в год пандемии нам удалось существенно снизить младенческую смертность, - констатировал Мишустин. - Сейчас показатель в два раза ниже, чем 15 лет назад. Только в прошлом году удалось сохранить на 12% больше жизней младенцев, чем годом ранее, а это сотни маленьких детишек".
По его словам, важно и дальше улучшать эти показатели, а для этого - отрабатывать и внедрять в широкую практику передовые медицинские технологии. "Мы продолжим принимать меры, чтобы обеспечить лучшую медицину маленьким гражданам нашей страны", - подчеркнул глава правительства.