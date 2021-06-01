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01.06.2021 17:18
Рубрика: Экономика

Молодые авторы лучших проектов в сфере креативных индустрий приглашены на ПМЭФ-2021

Москва, 1 июня 2021 г.: В рамках ПМЭФ-2021 Роскультцентр и Федерация креативных индустрий проведут образовательный интенсив для финалистов конкурса проектов, отобранных для участия на фестивале-форуме "Российская креативная неделя". Конкурс был организован Российским книжным союзом в партнерстве с ФГБУ "Роскультцентр" и при поддержке Фонда президентских грантов.

В образовательную программу войдут мастер-классы, воркшопы и индивидуальная работа участников с экспертным сообществом - все это поможет им лучше ориентироваться в выполнении дальнейших задач по развитию и масштабированию проектов.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
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Обучение пройдет со 2 по 4 июня и будет разбито по дням на тематические блоки: "Продукт", "Продвижение", "Ресурсы". После лекторских выступлений предусмотрен формат World Café: участники делятся на группы по 10 человек и в течение 1,5 часа открыто беседуют и прорабатывают актуальные для них вопросы с экспертами. В их числе:

- Анна Луканина, Управляющий партнер Depotbrandingagency, Президент АБКР;

- Алиса Прудникова, Комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства;

- Александр Ус, Основатель и креативный директор Sila Sveta;

- Кирилл Лупинос, Совладелец и генеральный директор Effective Records, продюсер Imanbek;

- Сергей Матвеев, Президент Федерации интеллектуальной собственности;

- Денис Щукин, Управляющий директор в "Креативные практики", куратор фонда Calvert 22;

- Николай Матушевский, Основатель и владелец "Флакон";

- Максим Ксензов, Член Совета Фонда кино, Член Совета директоров киностудии Горького, Экс-заместитель министра культуры РФ;

- Алдар Батаев, Старший аккаунт-менеджер Grayling Eurasia, аффилированного агентства eBay в России;

- Игорь М. Намаконов, Генеральный директор Федерации креативных индустрий.

По итогам образовательного интенсива 10 авторов проектов получат возможность представить свои успешные бизнес-кейсы на фестивале-форуме "Российская креативная неделя", которая состоится с 8 по 11 июля 2021 г. в ЦПКиО им.М.Горького.

Ранее Российский книжный союз в партнерстве с ФГБУ "Роскультцентр", и при поддержке Фонда президентских грантов принимали заявки на участие в конкурсе молодежных проектов в сфере креативных индустрий. Всего было получено 313 заявок из 50 регионов России. Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Татарстан, Московская, Ленинградская, Тюменская, Кировская, Курская, Волгоградская, Свердловская, Белгородская, Кемеровская, Иркутская, Калининградская области стали лидерами по количеству предложенных проектов. По результатам конкурса были отобраны 30 молодых авторов лучших проектов в сфере креативных индустрий. Финалисты были приглашены на ПМЭФ 2021 для прохождения интенсивной образовательной программы.

Целью конкурса является поддержка и развитие молодежных инициатив в сфере креативных индустрий, обеспечение условий для профессионального развития творческого населения всех субъектов Российской Федерации и оказание содействия в реализации социально-значимых проектов с экономическим потенциалом.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
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ФГБУ "Роскультцентр" - подведомственное учреждение Росмолодежи, основными целями деятельности которого является формирование молодежного профессионального сообщества - кадрового резерва страны в сфере креативных индустрий, а также создание возможностей для развития молодежи, в том числе посредством обучения профильным навыкам. Для их достижения мы организовываем и реализуем проекты, направленные на выявление, поддержку и развитие творческой молодежи, а также на повышение профессиональной компетенции занятых в сфере креативных индустрий и реализацию ими культурных инициатив.

В 2020 году команда ФГБУ "Роскультцентра" расширила направления своей деятельности: теперь организация занимается не только поддержкой талантливой молодежи в конкретных творческих направлениях, но и развитием креативных индустрий в России на региональном и федеральном уровне.

Федерация креативных индустрий объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные компании креативного бизнеса. Ключевая деятельность ФКИ заключается в трансформации креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики, обеспечении диалога с государством и оказании системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях.

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