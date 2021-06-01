Мошенники обманули ветерана, сидевшего на параде рядом с Путиным

Жертвой мошенников стал 96-летний ветеран войны Василий Гаврилович Пронин. Мошенники действовали по накатанной схеме, о которой, кстати, регулярно предупреждает МВД России. Один из мошенников позвонил на домашний телефон 96-летнего пенсионера, представился участковым уполномоченным полиции и убедил его снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Якобы, это было необходимо для задержания с поличным мошенника. Мол, мошенника возьмут при передаче ему этих денег. При этом были и шантаж, и угрозы. Вскоре ветеран понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что столичные полицейские сейчас реализуют комплекс мероприятий по раскрытию этого преступления.

Напомним, что месяц назад, 9-го мая, Василий Гаврилович сидел на трибуне во время Парада Победы рядом с президентом. Именно ему Владимир Путин поправлял плед. Напомним, в тот день шел дождь и было холодно. Символично, что глава государства сидел на трибуне рядом не с полководцем Великой Отечественной, не с маршалом или генералом, а с простым солдатом, у которого самая главная награда - медаль "За отвагу". Но получил он ее на Курской дуге, когда заменил убитого командира и поднял в атаку уже обескровленную роту. В последнем броске бойцов возглавил мальчишка - в тот момент ему едва исполнилось 18 лет, на фронт он ушел, прибавив себе год. Он был тяжело ранен, вернулся в строй.

А в 1944-м осколки немецкой мины повредили ему позвоночник. В нем застряли 12 кусков стали. У Василия Гавриловича был паралич обеих ног, передвигался на костылях с большим трудом, носил жесткий корсет. В апреле 1944 года его демобилизовали как инвалида войны второй группы. Врачи не смогли поставить его на ноги, но он не сдавался. И сумел вылечиться благодаря физкультуре - разработал собственный комплекс упражнений и тренажер. Через два года Пронину уже не нужны были ни костыли, ни трость. Он и сейчас нормально ходит. Вот он, настоящий солдат-победитель, живой символ России, сумевший не только разгромить врага, но и преодолеть недуг.

А обманувших мошенников вот-вот поймают. Странно было бы иначе.