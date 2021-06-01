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01.06.2021 15:01
Рубрика: Происшествия

Мошенники похищали деньги под видом оказания инвестиционных услуг

Текст: Михаил Фалалеев

Аферисты в 2014 году создали на территории Московского региона, Санкт-Петербурга, Свердловской, Тюменской, Мурманской областей и Республики Башкортостан филиалы зарегистрированной в Республике Кипр организации, у которой была поверенной одна из инвестиционных компаний.

Фото: iStock
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что хищение денег граждан осуществлялось путем заключения клиентских соглашений на оказание услуг прямого доступа к международным фондовым рынкам от имени этой кипрской организации.

На самом деле инвестиционной деятельностью они не занимались, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета компаний-нерезидентов, похищались, а затем легализовывались через девелоперские проекты. В итоге мошенники нанесли людям ущерб свыше миллиарда рублей.

Полиция пресекла деятельность преступной группы, двое активных участников задержаны и взяты под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД

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