Мультсериал "Три кота" выходит на большой экран

Главные герои - Коржик, Карамелька и Компот - вместе с родителями отправятся отдыхать на Карибские острова. Там их ждут настоящие приключения, полные веселой суматохи и встреч с новыми друзьями.

"Проекту уже пять лет, поэтому мы уверены, что интересная и трогательная история "Три кота и море приключений" только усилит успех нашего мультфильма в России и за ее пределами", - рассказывает директор департамента анимации "СТС Медиа" Ксения Гордиенко.

Артем Васильев, генеральный продюсер анимационной "Студии Метрафильмс", напоминает, что аудитория "Трех котов" - это не только дошкольники, но и их старшие братья и сестры, которые росли вместе с сериалом. "Новая веселая история сопровождается несколькими музыкальными номерами, поэтому не будет утомительна для просмотра в кинотеатре всей семьей. Появление шестидесятиминутного выпуска в целом знаменует новый этап в развитии проекта", - подчеркнул он.

Как признался режиссер "Трех котов" Дмитрий Высоцкий, для него и всей творческой группы это был вызов - придумать и оживить историю, выходящую за привычные рамки коротких рассказов.

"Это расширит и саму вселенную "Трех котов", и обогатит изобразительные принципы, принятые в нашем сериале, и усложнит форму повествования. Наша история давно готова погрузиться в пространство большого хронометража, ведь она и событийно, и эмоционально шире обычного сюжета в пять минут", - отметил он.

Несмотря на все изменения, создатели мультфильма обещают сохранить то главное, за что мультфильмы о забавных котятах любят дети по всему миру, - легкость и простоту повествования.

"Три кота" в цифрах

Российский анимационный сериал "Три кота" переведен на 29 языков и доступен в 170 странах.

На YouTube-канал "Трех котов" подписаны более 4,8 миллиона человек.