Мультсериал "Три кота" выходит на большой экран

Главные герои - Коржик, Карамелька и Компот - вместе с родителями отправятся отдыхать на Карибские острова. Там их ждут настоящие приключения, полные веселой суматохи и встреч с новыми друзьями.
"Проекту уже пять лет, поэтому мы уверены, что интересная и трогательная история "Три кота и море приключений" только усилит успех нашего мультфильма в России и за ее пределами", - рассказывает директор департамента анимации "СТС Медиа" Ксения Гордиенко.
Артем Васильев, генеральный продюсер анимационной "Студии Метрафильмс", напоминает, что аудитория "Трех котов" - это не только дошкольники, но и их старшие братья и сестры, которые росли вместе с сериалом. "Новая веселая история сопровождается несколькими музыкальными номерами, поэтому не будет утомительна для просмотра в кинотеатре всей семьей. Появление шестидесятиминутного выпуска в целом знаменует новый этап в развитии проекта", - подчеркнул он.
Как признался режиссер "Трех котов" Дмитрий Высоцкий, для него и всей творческой группы это был вызов - придумать и оживить историю, выходящую за привычные рамки коротких рассказов.
"Это расширит и саму вселенную "Трех котов", и обогатит изобразительные принципы, принятые в нашем сериале, и усложнит форму повествования. Наша история давно готова погрузиться в пространство большого хронометража, ведь она и событийно, и эмоционально шире обычного сюжета в пять минут", - отметил он.
Несмотря на все изменения, создатели мультфильма обещают сохранить то главное, за что мультфильмы о забавных котятах любят дети по всему миру, - легкость и простоту повествования.
Российский анимационный сериал "Три кота" переведен на 29 языков и доступен в 170 странах.
На YouTube-канал "Трех котов" подписаны более 4,8 миллиона человек.