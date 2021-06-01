Национальная полиция Камбоджи получила партию вездеходов из Минска

Белорусские грузовики повышенной проходимости МАЗ-6317 поступили в подразделения Национальной полиции Камбоджи. О доставке двух десятков бортовых автомобилей в эту страну стало известно в конце прошлого месяца.

These two images (1st and 2nd) show us that the Cambodian National Police (CNP) have received multiple MAZ-6317 (3rd pic for comparison) 6x6 cargo trucks that are of Belarusian origin. pic.twitter.com/4cFiMOiJ7o — T-55AM1 (@ShepherdClavis) May 27, 2021

В Сети появились фотографии, сделанные во время приема техники местными силовиками в столице государства - Пномпене.

Эти вездеходы с колесной формулой 6х6 хорошо зарекомендовали себя многолетней эксплуатацией. На них устанавливаются бескапотные двухместные кабины со спальным местом. Вес перевозимого груза - более 11500 кг. Собственная масса превышает 25000 кг.

Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом - 330 лошадиных сил. В то же время имеются варианты с более сильными моторами. Коробка передач - механическая.

Максимальная скорость по шоссе - 85 км/ч. Устанавливаются два топливных бака общей емкостью 550 литров.

На данный момент на шасси этих автомобилей созданы реактивные установки залпового огня БМ-21А "БелГрад", перевозящие дополнительный комплект 122-мм неуправляемых боеприпасов.

На проходившей в Минске 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX в мае 2019 года была представлена новая версия 220-мм РСЗО "Ураган". Для работы с ней на платформе МАЗа создана транспортно-заряжающая машина.

Минский автомобиль также использовался для глубокой модернизации зенитного ракетного комплекса "Оса".