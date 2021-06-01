Названы популярные профессии среди самозанятых

В мае число самозанятых в России увеличилось на 125 тысяч, сообщили в Минэкономразвития. Всего сегодня специальный режим налогообложения выбрали почти 2,5 млн граждан, работающих на себя.

Из видов деятельности самозанятые чаще всего выбирают сферы автомобильно-транспортных услуг, ремонта, строительства и красоты, поэтому среди них особенно много, например, таксистов и парикмахеров. А по данным исследовательского центра портала Superjob, самозанятыми также часто становятся дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, логисты и бухгалтеры.

Режим самозанятых был введен в качестве эксперимента в 2019 году и позволил гражданам легально вести бизнес и получать доход от фриланс-услуг, подработок и деятельности, которая приносит нерегулярный заработок. С 1 июля 2020 года он стал доступен на территории всей страны. Предполагается, что самозанятые должны отчислять в бюджет 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. При этом налоги уплачиваются только при наличии дохода. Привлекать наемных работников самозанятым запрещается.