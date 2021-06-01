Новак напомнил, что Россия и Украина сохраняют экономические связи

Несмотря на ситуацию, которая складывается в отношениях России и Украины, между странами сохраняется торгово-экономический оборот, сказал вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Честно говоря, я удивлен той агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей", - отметил Новак. По итогам 2020 года торговый оборот между странами составил около 10 млрд долларов. Из этой цифры 6,7 млрд долларов приходятся на поставки товаров и услуг из России. Что касается энергетики, то в прошлом году Россия поставила Украине 9 млн тонн угля, из которых почти 80% - металлургическим предприятиям, а 20% - для энергетики. Также в 2020 году Украина импортировала около 3,5 млн тонн российских нефтепродуктов. Через территорию Украины осуществляется транзит российских энергоносителей в Европу и другие страны, нефти - порядка 12,5 млн тонн, газа - порядка 56 млрд кубометров.

"Кроме того, с учетом наших новых договоренностей, обратным реверсом тот же российский газ был закуплен Украиной из европейских стран, хотя физически он, естественно, был поставлен из России. Объем такого реверса составил 16 млрд кубометров, это очень значительная цифра для наших отношений в области энергетики", - сказал вице-премьер.

Он также отметил, что в сфере электроэнергетики системы двух стран продолжают работать в синхронном режиме. "И что важно, в периоды сложных ситуаций, которые возникают, мы обеспечиваем взаимные поставки электроэнергии. Например, в этом году из-за холодной зимы, которая была, мы уже поставили 2,5 млрд киловатт-часов электроэнергии на Украину, когда там был недостаток собственных мощностей, собственной электроэнергии", - подчеркнул Новак.

По его мнению, это означает, что у стран сохраняются экономические связи, а контакты между бизнес-партнерами, хозяйственные и торгово-экономические отношения не должны использоваться в угоду каких-то политических интересов.