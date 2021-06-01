Новак отметил восстановление мировой экономики за счет вакцинации от COVID

Восстановление мировой экономики происходит в том числе и за счет массовой вакцинации от коронавируса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на заседании на министерской встрече ОПЕК+.

"Мы можем говорить о постепенном выходе на рельсы экономического восстановления, по состоянию на конец мая 1,5 млрд прививок от коронавируса сделано в мире, лидерами по числу граждан, которым введена вакцина, стали Китай, США и Индия", - цитирует Новака ТАСС.

Он также отметил, что хорошие темпы вакцинации повышают мобильность населения.

"В США доля людей, получивших как минимум одну вакцину, превысила 48%, в Великобритании - 55%, в других странах тоже значительную цифры, - указал вице-премьер. - Это снижает риски нового всплеска заболевания, создает предпосылки для роста мобильности населения".