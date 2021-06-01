Новак: Ситуация на нефтяном рынке улучшается, но сохраняются риски

Ситуация на мировом нефтяном рынке улучшается, но остаются риски из-за высокой неопределенности, которые нужно учитывать, сказал вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

На министерском заседании ОПЕК+ 1 июня альянс оценит риски возвращения на рынок иранской нефти в случае снятия со страны американских санкций и влияние на нефтяной рынок сложной эпидемиологической ситуации в Индии. Ожидается, что ОПЕК+ не будет менять ранее принятые договоренности и продолжит наращивать производство нефти. В июне от участников сделки на рынке должны прибавиться 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле 441 тысяча баррелей в сутки. Плюс на 350 тысяч в июне и 400 тысяч баррелей в сутки в июле увеличит производство Саудовская Аравия, добровольно дополнительно сокращавшая добычу нефти в феврале-апреле этого года.

По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, прогнозы говорят о позитивной траектории развития мировой экономики. По ним в четвертом квартале этого года спрос на нефть вернется на допандемийный уровень - 99 млн баррелей в сутки, сказал Барркиндо.