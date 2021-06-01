Новак: Сокращение добычи нефти в июле достигнет 5,7 млн баррелей в сутки

По словам Новака, излишки мировых запасов нефти снизились с 260 миллионов баррелей весной прошлого года до нынешних 34 миллионов, а в течение июня их уровень выйдет на среднее значение последних пяти лет.

Вице-премьер также сообщил, что прогнозируемый рост спроса на нефть по итогам года составит 6 млн баррелей в сутки, а не 5-5,5 млн, как ожидалось раньше. "Восстановление нефтяного рынка идет быстрыми темпами, чему способствует развертывание программы вакцинации в мире. Уровень авиаперевозок вышел на уровень 65-70% от докризисного, а автомобильных - на 100%, причем в России уже превысил доковидные показатели - на 103-105% ", - сказал он.

Страны ОПЕК+ увеличивают добычу в несколько этапов. В мае производство суммарно увеличилось на 350 тыс. баррелей в сутки, а объемы сокращения снизились с 6,9 млн баррелей до 6,55 млн баррелей в сутки. В июне страны нарастили производство еще 350 тыс. баррелей в сутки, снизив объемы сокращения до 5,2 млн баррелей в сутки, а в июле добыча увеличится на 441 тыс. баррелей.

Решение о продолжении запланированного роста производства страны ОПЕК+ приняли 1 июня.