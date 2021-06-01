NVIDIA показала новые видеокарты за 60 и 120 тысяч рублей

Примечательно, что производительность видеокарты RTX 3080 Ti ровно два раза превышает производительность GTX 1080 Ti, представленной три года назад. Она получила 12 Гб видеопамяти 10240 ядер CUDA (программно-аппаратная архитектура параллельных вычислений, используется в качестве меры измерения производительности видеокарты). RTX 3070 Ti получит 6144 ядра CUDA и 8 Гб видеопамяти. Обе новинки имеют повышенную частоту по сравнению с их обычными версиями.
Однако эксперты полагают, что представленный NVIDIA новинки не помогут восстановлению цен на графические адаптер. "Думаю, что быстро кризис не уйдет, так как быстро нарастить производств чипов нельзя - это огромные инвестиции, несколько лет для постройки новых линий и много сопутствующих проблем. Просто разделять линейки видеокарт под майнинг и игры, подгоняя их под потребности разных аудиторий - хорошее управленческое решение, но чипы-то одни и те же, просто по-разному сконфигурированы, а рынок требует их сильно больше, чем можно выпустить. Так что глобальную проблему нехватки вычислительных мощностей так просто не решить", - уверен Сергей Прилуцкий, преподаватель Moscow Digital School.
По его словам, блокирование майнинга - не самое красивое решение. "Нельзя запрещать процессору выполнять вычисления, это его основная функция, и наверняка эту блокировку можно будет обойти, либо использовать карту для майнинга других типов криптовалют - а это вызовет точно те же самые проблемы. Рынок сам должен себя сбалансировать - когда у пользователей есть боль, обязательно кто-то появится, чтобы ее решить, а значит, ситуация будет стимулировать появление новых производителей видеокарт, программистам игр придется больше внимания уделять оптимизации под старые карты, придется заново пересмотреть стоимость 3d-игр и VR, здесь возможны сотни побочных эффектов. Кто-то страдает, кто-то выигрывает - это бизнес, здесь всегда так было".