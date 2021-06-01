Онкодерматолог рассказала, как отличить веснушки от солнечного лентиго

Многие путают веснушки, которые представляют собой небольшие пигментные пятна, возникающие как защитная реакция на ультрафиолет, с так называемым солнечным лентиго.

Как поясняет онкодерматолог Наталия Гайдаш в интервью радио Sputnik, обычно веснушки появляются у людей первого и второго фототипов, отличающихся светлой кожей, волосами и глазами. Веснушки характерны для людей до 25 лет, они появляются весной в основном на лице и плечах и исчезают в осеннее время. А солнечное лентиго, которое также представляет собой пигментацию, возникающую из-за ультрафиолета, но у более взрослых людей, может держаться длительное время. Причем веснушки могут переходить в лентиго.

"У людей, которые склонны к веснушкам, риск ожога кожи с переходом в солнечное лентиго достаточно велик. Если человек обгорел на солнце и появились пигментные пятна, это точно уже будут не веснушки, а лентиго, то есть последствие солнечного ожога. Чем меньше пигментные пятна, тем "веснушчатее", чем крупнее, тем меньше шанс, что это веснушки. Также веснушки более светлые, если цвет начинает насыщаться, смотрим в сторону лентиго", - поясняет Наталия Гайдаш.

По ее словам, в большинстве случаев солнечное лентиго не нужно как-то лечить, а вот контролировать - следует. Дело в том, что лентиго может представлять опасность и оказаться лентиго-меланомой, которую эксперт называет "очень жестким раком кожи". Наталия Гайдаш рекомендует людям с первым и вторым фототипом, склонным к появлению веснушек, осенью проходить дерматоскопическое исследование. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обращаться за консультацией к специалисту.