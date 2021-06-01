Новости

Поезд "Безопасность детства" запустили в московском метро 18:55
Прокуратура ЛНР запросила Протасевича для следственного эксперимента 18:46
Финал Международной олимпиады по финансовой грамотности пройдет в Сочи 18:45
Новак отметил восстановление мировой экономики за счет вакцинации от COVID 18:26
Собянин удвоил размер субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга 18:23
Доктор Румянцев назвал дату открытия корпуса ядерной медицины в центре им. Димы Рогачева 18:23
МИД РФ не видит смысла обсуждать Украину в рамках Совета Россия - НАТО 18:11
Эксперт: Цена на нефть растет за счет обесценивания доллара 18:07
Пушков призвал не допускать идеологических надписей на военных мемориалах 17:53
Сергей Майоров представил новый документальный телепроект "Физруки" 17:50
К 2030 году в РФ будут выпускать не менее 150 тысяч электромобилей 17:40
ОПЕК+ продолжит по плану наращивать добычу нефти, несмотря на риски 17:40
Польша - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 17:40
Песков: РФ приветствует намерение США отказаться от ряда санкций 17:35
Беларусь рассматривает варианты возобновления авиарейсов в Крым 17:28
Песков: РФ не намерена отказываться от транзита газа через Украину 17:22
В Крыму оценили решение Беларуси по прямым авиарейсам в Симферополь 17:18
Белорусские десантники примут участие в учении "Славянское братство" 17:14
Лавров рассказал о ходе переговоров по ядерной сделке в Вене 17:13
В Сбербанке рассказали о работе типичного мошеннического колл-центра 17:06
Дома будут строить быстрее на треть 17:05
Лавров: У НАТО есть злонамеренные планы в отношении России 17:04
Чемезов предложил изменить название лайнера Sukhoi Superjet 16:58
Лавров: Запад пытается политизировать вопрос происхождения COVID-19 16:56
Создана комиссия по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 17:40
Рубрика: Экономика

ОПЕК+ продолжит по плану наращивать добычу нефти, несмотря на риски

Текст: Сергей Тихонов

Страны, участвующие в сделке ОПЕК+ договорились придерживаться ранее принятого плана и продолжать постепенно восстанавливать производство нефти в июле, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое коммюнике.

Фото: AP Photo/Ronald Zak
Страны ОПЕК+ оценят риск возвращения на рынок иранской нефти

В июне страны ОПЕК+ суммарно увеличат добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле - на 441 тысячу баррелей в сутки. Еще на 350 тысяч в июне и 400 тысяч баррелей в сутки в июле увеличит производство Саудовская Аравия, добровольно дополнительно сокращавшая добычу нефти в феврале-апреле этого года. Доля России в этом увеличении будет невелика - по 39 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. Это связано с тем, что наша страна получила исключительное право нарастить добычу суммарно на 260 тысяч баррелей в сутки в феврале-апреле этого года, когда для других участников сделки квоты сокращения не снижались.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауда, альянс на прошедшем заседании не обсуждал ситуацию вокруг Ирана, и возможное увеличение добычи и экспорта иранской нефти в случае снятия санкций США.

Перспектива увеличения экспорта нефти из Ирана воспринимается альянсом как неопределенность, а не как действующий отрицательный фактор, требующий мгновенного решения, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

К таким же неопределенностям можно отнести ситуацию с коронавирусом в Индии. Не утихающая пандемия и карантинные ограничения снижают спрос на нефть в третьей стране в мире по объемам ее потребления. Но пока особого влияния на глобальный рынок не оказывают.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Международные организации ОПЕК Цена на нефть

Главное сегодня

Путин назвал отношения с бывшими республиками СССР одним из приоритетов
Госдума приняла закон о бесплатном подключении населения к газу
ЦБ раскрыл черный список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов
Лавров: Москва не строит иллюзий насчет встречи Путина и Байдена
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска