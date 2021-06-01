ОПЕК+ продолжит по плану наращивать добычу нефти, несмотря на риски

Страны, участвующие в сделке ОПЕК+ договорились придерживаться ранее принятого плана и продолжать постепенно восстанавливать производство нефти в июле, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое коммюнике.

В июне страны ОПЕК+ суммарно увеличат добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле - на 441 тысячу баррелей в сутки. Еще на 350 тысяч в июне и 400 тысяч баррелей в сутки в июле увеличит производство Саудовская Аравия, добровольно дополнительно сокращавшая добычу нефти в феврале-апреле этого года. Доля России в этом увеличении будет невелика - по 39 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. Это связано с тем, что наша страна получила исключительное право нарастить добычу суммарно на 260 тысяч баррелей в сутки в феврале-апреле этого года, когда для других участников сделки квоты сокращения не снижались.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауда, альянс на прошедшем заседании не обсуждал ситуацию вокруг Ирана, и возможное увеличение добычи и экспорта иранской нефти в случае снятия санкций США.

Перспектива увеличения экспорта нефти из Ирана воспринимается альянсом как неопределенность, а не как действующий отрицательный фактор, требующий мгновенного решения, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

К таким же неопределенностям можно отнести ситуацию с коронавирусом в Индии. Не утихающая пандемия и карантинные ограничения снижают спрос на нефть в третьей стране в мире по объемам ее потребления. Но пока особого влияния на глобальный рынок не оказывают.