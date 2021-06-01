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01.06.2021 08:40
Рубрика: Экономика

Определен коридор движения курса рубля в июне

1 июня на открытии торгов Московской биржи рубль укрепляется к основным валютам. Курс доллара опустился до 73,30 рубля, курс евро - до 89,61 рубля. Это связано со стоимостью нефти марки Brent, которая превысила 70 долларов за баррель.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари, рассказал, что ждать российской валюте в первый месяц лета:

Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара

- Уже сегодня состоится очень значимое событие для нефтяного рынка и для курса рубля. Это будет министерская встреча стран-участниц ОПЕК+. Страны-участницы альянса примут решение о том, следует ли с июля и в последующие месяцы увеличивать добычу нефти.

А вопрос этот неоднозначный. Так, если страны Запада и Иран смогут найти компромисс в ходе непростых переговоров по "ядерной сделке", США могут отменить эмбарго против иранской нефти. Увеличение экспорта нефти Ираном может привести к избытку предложения на рынке, из чего следует, что: либо страны ОПЕК, членом которого является Иран, пригласят эту страну к участию в ОПЕК+, либо ОПЕК+ может приостановить дальнейшее увеличение добычи нефти.

Этот вопрос будет также на повестке дня очередной полугодовой встречи ОПЕК 24 июня, которая, скорее всего, из-за все еще угрожающей миру пандемии ковида состоится в онлайн-формате, как и министерские встречи ОПЕК+. В начале и конце июня, таким образом, нефтяной рынок может быть весьма волатильным, и вместе с нефтью резкие колебания может показывать и обменный курс рубля.

Другим важным событием июня станет решение Банка России по ключевой процентной ставке 11 июня. Мы полагаем, что совет директоров Банка России примет решение еще раз повысить ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25%.

Такое решение может быть связано с резко выросшей в январе-апреле 2021 года годовой инфляцией потребительских цен, которая уже находится вблизи 6%. Банк России принимает мудрые и выверенные решения в области денежно-кредитной политики и управления процентной ставкой.

Новое повышение процентной ставки и сопроводительные комментарии ЦБ РФ могут способствовать укреплению рубля.

Новак: Снижение налогов для сверхвязкой нефти возможно до 2024 года

16 июня состоится важное событие в международной политике - двусторонняя встреча президентов России и США в Женеве. Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсудят значимые вопросы геополитики, и мы не исключаем, что в ходе встречи американская сторона может поднять вопрос о том, чтобы Россия оказала содействие Западу в достижении компромисса по иранской ядерной программе. Ведь не случайно в преддверии встречи Байден назвал контрпродуктивными новые санкции против газопровода "Северный поток-2", чтобы не ухудшать сильно испорченные отношения двух стран, которые могут повредить переговорам. Сам факт встречи глав великих держав, которой не было с 2017 года, может положительно отразиться на курсе рубля.

Таким образом, мы полагаем, что в преддверии встречи глав двух великих держав санкционные риски для российской экономики (и прежде всего, для рубля) пока ушли на второй план. В то же время достаточно весомым риском остается пандемия ковида, которая пока продолжает свирепствовать в ряде стран мира, негативно влияя на состояние мировой экономики. Но от этого риска уже имеются в прямом смысле противоядия в виде эффективных вакцин.

В июне мы ожидаем коридор значений курса доллара в 72,5-74,5 рубля, а курса евро - в 89-91 рубль.

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