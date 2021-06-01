Астрономы отследили принятый на Земле таинственный сигнал

Международная команда астрономов сумела отследить внегалактический сигнал класса FRB и обнаружить его источник, который находится невероятно близко к Земле.

Статья доступна на сервере препринтов arXiv, а коротко об исследовании рассказывает Science Alert. Астрономы изучили недавно обнаруженный сигнал, получивший обозначение FRB 20200120E.

Он относится к классу так называемых быстрых радиовсплесков FRB. Подобные сигналы астрономы фиксируют с 2007 года. Они до сих пор остаются загадкой для ученых. Продолжительность этих таинственных сигналов является крайне малой, при этом они очень мощные.

До прошлого года считалось, что подобные сигналы являются единичными явлениями, поэтому отследить их было практически невозможно. Однако затем ученые зафиксировали сразу несколько сигналов, которые повторяются с определенной периодичностью.

Вот и сигнал FRB 20200120E оказался цикличным. Он повторяется через определенные интервалы времени, что позволило астрономам проследить его путь. По их расчетам, источник сигнала расположен в галактике под названием M81 на расстоянии 11,7 миллиона световых лет от Земли.

Независимое наблюдение подтвердило: на сегодня это самый близкий к нашей планете источник быстрого радиовсплеска из всех, известных науке. Он находится в 40 раз ближе к Земле, чем источник, который считался ближайшим до сих пор. Его особенностью является и то, что ученые обнаружили его в том месте, где никак не ожидали обнаружить - в шаровом скоплении очень старых звезд.

Дело в том, что открытие не укладывается в рамки теорий, признанных на сегодня наиболее достоверными. Шаровые скопления - это компактные группы звезд, как правило, очень старых и имеющих небольшую массу, не превышающую массу нашего Солнца.

Считается, что все звезды в таких скоплениях образовались из одного и того же газового облака в одно и то же время. Вместе они прожили долгую, тихую и размеренную жизнь. Это означает, что астрономы во время своих наблюдений не ожидают обнаружить в таком скоплении нейтронную звезду или магнетар.

Между тем, до сих пор предполагалось, что источниками быстрых радиовсплесков могут быть именно нейтронные звезды и магнетары. Похоже, новое открытие лишь сгустит завесу тайны.

"В нашем исследовании мы окончательно доказываем, что FRB 20200120E связан с шаровым скоплением в галактической системе M81, тем самым подтверждая, что он в 40 раз ближе, чем любой другой известный внегалактический FRB, - пишут авторы в своей работе. - Поскольку в таких шаровых скоплениях находятся старые звездные популяции, эта ассоциация бросает вызов моделям, которые используют в качестве источника излучения FRB магнетары".

В то же время исследователи признают, что иногда в шаровых скоплениях все-таки обнаруживается быстро вращающаяся нейтронная звезда, известная как миллисекундный пульсар. Поскольку шаровые скопления густо населены, звезды могут взаимодействовать и даже сталкиваться друг с другом, создавая двойные рентгеновские системы или пульсары.

Кстати, возможно, что источником FRB может являться вовсе не магнетар, а рентгеновская двойная система с малой массой, такая как "белый карлик и нейтронная звезда" или "нейтронная звезда и экзопланета". Есть мнение, что источником таких сигналов может быть и аккрецирующая черная дыра.

В любом случае у ученых пока еще нет доказательств предложенных на сегодняшний день объяснений природы FRB. Поэтому открытие источника сигнала FRB 20200120E может, как пишут исследователи, "встряхнуть ситуацию". Оно либо даст новое понимание механизма взаимодействия звезд в шаровых скоплениях, либо откроет ранее неизвестный канал формирования FRB.