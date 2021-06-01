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01.06.2021 12:41
Рубрика: Экономика

Первым заявку на евразийский патент на промобразец подал Роскосмос

Текст: Алексей Дуэль

Первую заявку на получение свидетельства на единый евразийский промышленный образец в Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) передал глава Роспатента Григорий Ивлиев. Заявкой под номером №001 стала разработка "Роскосмоса" под названием "Энергопоглощающее кресло космонавта".

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"Сегодня мы начинаем принимать заявки на охрану нового вида интеллектуальной собственности - промышленные образцы, - сообщила на торжественной церемонии глава ЕАПВ Сауле Тлевлесова. - За три года нам удалось согласовать позиции всех восьми стран, заручиться поддержками национальных патентных ведомств и парламентов, написать документы так, чтобы всем было выгодно присоединиться к новому институту".

Свидетельства об интеллектуальной собственности на промобразцы, выдаваемые ЕАПВ, пока будут действовать в пяти из восьми стран, на которые распространяется юрисдикция организации: Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии и России. Остальные государства смогут присоединиться к процессу позже, сказал Григорий Ивлиев.

"Евразийская система правовой охраны промышленных образцов будет способствовать повышению активности заявителей и продвижению института промышленного образца в регионе, снижению административных и финансовых издержек предпринимателей, желающих работать в России и в других странах евразийского региона, что является своевременной мерой по поддержке бизнеса в условиях пандемии", - отметил глава Роспатента.

По подсчетам ЕАПВ, оформление единого свидетельства на промобразец будет экономически оправдано при необходимости защиты прав на разработку хотя бы в двух государствах Евразии. Кроме того, сократятся расходы на услуги патентных поверенных, переводчиков, а многие категории заявителей при обращении в ЕАПВ имеют льготы и права на скидку.

"С введением единого евразийского свидетельства на промобразц мы снимаем много барьеров на пути интеграции наших стран, - добавил Григорий Ивлиев. - Наднациональный орган - это более объективно, обосновано, здесь сосредоточены ресурсы и лучшие эксперты".

По словам Сауле Тлевлесовой, сейчас среди тех, кто обращается за охраной прав на свою интеллектуальную собственность в ЕАПВ большинство составляют заявители из стран, не входящих в евразийское объединение. Для них это удобная возможность получить надежную защиту своих изобретений на рынках всего региона. Теперь к изобретениям добавятся еще и промобразцы.

Пока шла регистрация заявки Роскосмоса, к окну для приема документов уже выстроилась небольшая очередь: еще трое правообладателей хотели получить свидетельство с номером №001. Теперь на их заявках будут следующие порядковые номера. Все-таки в год 60-летия полета Юрия Гагарина на первом месте должна быть космическая разработка.

Экономика Правительство "Роскосмос" Правительство Минэкономразвития Роспатент

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