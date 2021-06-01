Песков: РФ не намерена отказываться от транзита газа через Украину

Россия не планирует отказаться от транзита газа в Европу через территорию Украины. Договор о транзите останется в силе весь период его действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, даже после окончания срока действия договора Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину. Представитель Кремля отметил, что Москва исходит из того, что объемы поставляемого в Европу газа в будущем будут расти, поэтому транзит через территорию Украины может быть востребован.

"Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка", - подчеркнул Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.