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01.06.2021 17:47
Рубрика: Власть

Песков: РФ приветствует отказ США от санкций против "Северного потока - 2"

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин в курсе заявлений из Вашингтона об отказе от введения санкций против "Северного потока -2", Москва эти заявления приветствует. Россия не будет отказываться от транзита газа в Европу через Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции главы государства на соответствующие сообщения.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", - сказал Песков.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
МИД РФ: Ввод "Северного потока-2" не повлияет на поставки через Украину

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", - отметил Песков. Президент исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован, пояснил он.

"Вместе с тем Владимир Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник газотранспортной системы она должна обеспечивать ее нормальное техническое состояние системы", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Президент Газопровод "Северный поток-2"

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