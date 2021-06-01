Пять детских книг, которые стоит прочитать этим летом

Летние каникулы - лучшее время для того, чтобы читать то, что хочется, а не то, что задают учителя. Что же выбрать? Классику или современность, фантастику или приключения, а может быть, увлекательный нон-фикшн? Выбор за вами. А мы советует обратить внимание на эти пять книжных новинок, которые станут не только увлекательным, но и полезным чтением.

"Евгений Онегин. Графический путеводитель". Алексей Олейников, Наталья Яскина. "Самокат", 2020.

Фото: издательство "Самокат"

Алексей Олейников и художник Наталья Яскина сотворили чудо: их графический путеводитель по пушкинскому "Евгению Онегину" - это кладезь полезной информации о русской жизни начала XIX века. Сколько стоит костюм Онегина? Какое он получил образование? Каков прожиточный минимум молодого человека в Петербурге? При чем здесь Байронический герой? Почему же, наконец, письмо Татьяны было немыслимо в те времена? За что бились на дуэли и сколько дуэлей было у самого Пушкина? Обо всем этом вы узнаете из книги. Учли авторы и интересы тех, кто выбирает спойлеры и краткое изложение, составив предельно лаконичное описание всех основных событий.

"Мы не претендуем на полноту комментария: по большому счету в Онегине надо комментировать каждую строку. Мы надеемся, что эта книга поможет вам сделать первый шаг в исчезнувшее время и немного ощутить дух пушкинской эпохи со всей ее сложностью и противоречиями", - объясняют создатели книги.

"Дыра". Эйвинд Турсетер. Перевод с норвежского Ольги Мяэотс. "Белая ворона", 2021.

Фото: издательство "Белая ворона"

Пройти мимо этой книги почти невозможно, потому что прямо посреди обложки зияет черная дыра. Это шутка автора, недосмотр издателей или хитрый маркетинговый ход? Наверное, всего понемногу. Но главное не это - а возможность заглянуть в эту дыру и увидеть что-то свое. Ребенок (а книгу рекомендуют детям с 6 лет) увидит милого мула, который только что переехал в новую квартиру и обнаружил там дыру. Как и мул, любопытный маленький читатель обязательно в нее заглянет - интересно же посмотреть, что там, с другой стороны. И будет перелистывать странички, придумывая истории и воодушевленно разыскивая главную героиню, которая притворяется то колесом машины, то светофором, то отверстием в полу, а то и вовсе луной. Читатель постарше задумается о том, сколько вообще дыр в нашей жизни и хватит ли сил все их заделать? Да и стоит ли? А может, это и не дыра вовсе, а настоящее чудо, в которое мы не верим и делаем вид, что его не существует.

"Вальхен". Ольга Громова. КомпасГид, 2021.

Фото: издательство "КомпасГид"

Безоблачное крымское лето 1941 года. Тринадцатилетняя Валя только что закончила шестой класс. Впереди - беззаботные каникулы, купание, чтение и долгие прогулки с любимой подругой. Но… наступило 22 июня. Вдруг с улиц почти исчезли молодые мужчины, потом выстроились очереди за продуктами, а потом… пришли немцы. Больше нет завтра, нет места мечтам о медицинском, а есть знак "OST" - остарбайтер - не человек, а дешевая рабочая сила. Девочку отправили в Германию, где ее ждут только тяжелый труд, несправедливость и лишения. А еще взросление, знакомство с удивительными людьми, которые называют ее по-немецки: Вальхен, первая любовь. Но эта книга не столько о войне, сколько о человечности. О судьбах подростков, молодых людей, чьи жизни навсегда изменила война. О чем они думали и где находили силы, чтобы выжить? Как вели себя в сложнейших ситуациях и какие моральные дилеммы им приходилось решать? Как для себя решали, кто прав - кто виноват, кого винить? Вопросов много, а ответить на них предстоит читателю. Но при всей сложности темы книга получилась легкой и очень захватывающей.

"Призраки". Рейна Телгемайер. Перевод с английского Яны Гельфанд. Карьера Пресс, 2021.

Фото: издательство "Карьера Пресс"

Катрина и ее семья переезжают на побережье ради младшей сестры Майи. У девочки муковисцидоз, и ей необходим свежий морской воздух. Кэт очень любит сестренку, но она подросток, которого вырвали из привычной среды, лишили друзей и отправили в новую школу. Как рассказать новым друзьям, что младшая сестра ходит с трубкой и баллоном кислорода? А тут еще соседский парень набивается в друзья. Но с этими страхами она справится, а вот как пережить потерю Майи? Становится еще страшнее, когда она узнает, что в их городке обитают призраки, для которых детская живая энергия, что для нас воздух. И Катрина отчаянно бросается в бой со своими страхами и привидениями.

"Когда сочиняешь книгу - это, на самом деле, очень похоже на то чувство, когда отпускаешь свое прошлое. Научиться жить в мире со своими призраками - очень важная часть жизни. А любовь в итоге сильнее и жизни, и смерти", - написала Телгемайер в послесловии к своей книге, которую она посвятила своей двоюродной сестре Сабине, умершей в 13 лет от рака.

"История письменности: от клинописи до эмодзи". Виталий Константинов. "Пешком в историю", 2021.

Иллюстратор, автор художественных и нон-фикшн книг для детей Виталий Константинов предлагает юным читателям и их родителям отправиться в завораживающий мир букв, символов, знаков, иероглифов и эмодзи. Путешествие начинается почти 500 тысяч лет назад с первых рисунков древних людей на раковинах. Шаг за шагом, переходя от клинописи к иероглифам, от письменности майя к дунайскому протописьму, читатели дойдут до первых алфавитов и узнают, сколько сегодня в мире существует систем письменности. Автору удалось очень наглядно представить огромное разнообразие письменных знаков, сопроводив их увлекательнейшими рассказами и забавными запоминающимися иллюстрациями. Завораживающие, таинственные, с крючками, завитками, точками, ломаными линиями, умляутами, диакритическими знаками - каких только символов и знаков ни придумали люди. В каждом из них отражаются история и культура народов, стран и целых континентов.

Не забыл Константинов и о вымышленных языках - "тайваньском" языке Джорджа Салманазара, более 20 языках, придуманных для Средиземья Джоном Р.Р. Толкиным, или языке клингонов, созданном Марком Окрандом.