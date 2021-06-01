Пластический хирург назвал дорогую и бесполезную процедуру

Популярная процедура липофилинга - пересадки собственного жира пациента для корректировки, например, ягодиц, является не более чем "разводом на деньги". Об этом рассказал врач высшей категории, пластический хирург Дмитрий Крысин.

По его словам, данная операция давно была признана малоэффективной.

- Сейчас врачи часто делают липофилинг. Эту операцию делали еще 25 лет назад, а потом оказалось, что методика не очень эффективная. Я всегда выступаю против липофилинга, потому что так людей разводят на деньги. Им делают липосакцию и заодно предлагают куда-то жир ввести - в молочные железы или ягодицы, - цитирует доктора "Газета.ru".

Хирург пояснил, что любые некапсулированные филлеры со временем исчезают. Это касается и собственного жира, который искусственно переносится из одного участка тела в другой.

Доктор добавил, что в настоящее время во всем мире, в том числе и России, наблюдается увеличение числа желающих скорректировать форму ягодиц с помощью хирургического вмешательства - помимо липофилинга это делается путем вживления имплантатов. В его практике количество таких операций составляет 70 процентов.