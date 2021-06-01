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01.06.2021 10:33
Рубрика: Экономика

Почта России получила разрешение на дистанционную продажу лекарств

Текст: Ирина Алпатова
Росздравнадзор выдал Почте России разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами, сообщила пресс-служба компании.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Почта начнет продавать препараты на сайте market.pochta.ru и доставлять лекарства курьерами с оплатой при получении. Также почта планирует предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.

Фото: iStock
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Разрешение касается только безрецептурных препаратов, уточнили в почте. Для доставки термолабильных лекарств у курьеров почты появятся термоконтейнеры с хладоэлементами и логерами, которые будут фиксировать соблюдение условий хранения и необходимого температурного режима.

В планах компании также получение разрешения на оптовую торговлю. В логистическом центре компании во Внуково появится специальная зона с холодильными установками для хранения и терминальной обработки фармпрепаратов. Компания также расширяет штат фармацевтов. Это позволит сертифицировать внуковский логистический центр, а в дальнейшем почта планируют сертифицировать все свои логистические центры.

Компания уж накопила достаточный опыт по доставке медицинских изделий до аптек и больниц, напомнил замглавы Почты России Алексей Скатин. Новое разрешение, по его словам, придаст импульс этой работе. У компании уже более 600 партнеров в фарминдустрии, и их число будет расти, уверен Скатин.

За последние несколько лет Последние несколько лет Почта России активно развивает несколько направлений на фармацевтическом рынке - с 2019 г. в почтовых отделениях открываются пилотные аптечные пункты (их уже 11 в Самарской и Ульяновской областях, в Москве, в Башкортостане и Чувашии).

Экономика Отрасли Фарминдустрия Компании Связь Почта России

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