Почта России получила разрешение на дистанционную продажу лекарств

Росздравнадзор выдал Почте России разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами, сообщила пресс-служба компании.

Почта начнет продавать препараты на сайте market.pochta.ru и доставлять лекарства курьерами с оплатой при получении. Также почта планирует предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.

Разрешение касается только безрецептурных препаратов, уточнили в почте. Для доставки термолабильных лекарств у курьеров почты появятся термоконтейнеры с хладоэлементами и логерами, которые будут фиксировать соблюдение условий хранения и необходимого температурного режима.

В планах компании также получение разрешения на оптовую торговлю. В логистическом центре компании во Внуково появится специальная зона с холодильными установками для хранения и терминальной обработки фармпрепаратов. Компания также расширяет штат фармацевтов. Это позволит сертифицировать внуковский логистический центр, а в дальнейшем почта планируют сертифицировать все свои логистические центры.

Компания уж накопила достаточный опыт по доставке медицинских изделий до аптек и больниц, напомнил замглавы Почты России Алексей Скатин. Новое разрешение, по его словам, придаст импульс этой работе. У компании уже более 600 партнеров в фарминдустрии, и их число будет расти, уверен Скатин.

За последние несколько лет Последние несколько лет Почта России активно развивает несколько направлений на фармацевтическом рынке - с 2019 г. в почтовых отделениях открываются пилотные аптечные пункты (их уже 11 в Самарской и Ульяновской областях, в Москве, в Башкортостане и Чувашии).