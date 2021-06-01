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01.06.2021 14:52
Рубрика: Происшествия

Полиция предлагает психологически обследовать потенциальных опекунов

Текст: Михаил Фалалеев

В МВД разрабатывают проект федерального закона, предлагающий проводить проверки и психологические обследования потенциальных опекунов и дееспособных лиц, проживающих с ними, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой.

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Об этом рассказал в интервью РИА Новостям заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ генерал-майор полиции Вадим Гайдов.

По словам Вадима Гайдова, чрезвычайные происшествия в замещающих семьях нередко обусловлены недостаточным вниманием органов опеки к важным обстоятельствам, способным стать препятствием попаданию детей в социально неблагонадежные семьи, а также формальным подходом к организации проверочных мероприятий за соблюдением опекунами прав и законных интересов несовершеннолетних.

Поэтому МВД с 2017 года принимает участие в работе по совершенствованию законодательства в области опеки и попечительства в части внесения изменений в правила проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечения сохранности их имущества, выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.

По итогам 2020 года число детей, оставшихся без попечения родителей и ставших жертвами преступлений, сократилось на 19% - с 3847 до 3105. Количество расследованных уголовных дел в отношении опекунов и попечителей уменьшилось на 13% - с 46 до 40. В инициативном порядке полицией во взаимодействии с субъектами профилактики и общественными организациями проведены специальные профилактические мероприятия "Семья", "Безопасное детство", "Быт", "Подросток-Защита", "Отчим", направленные на раннее выявление неблагополучных семей, организацию с ними индивидуальной профилактической работы и оказание адресной помощи.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Семья и дети Правительство МВД

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