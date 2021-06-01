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01.06.2021 10:05
Рубрика: Общество

Получатели пособий смогут бесплатно застраховать детей от онкозаболеваний

Текст: Елена Манукиян
Программу бесплатного страхования детей от онкозаболеваний с 1 июня запускает банк ВТБ. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе финансовой организации.
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
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Отмечается, что принять участие в программе смогут граждане, получающие детские пособия на карту "Мир" ВТБ. Им автоматически придет SMS с предложением подключить страховку на год. В случае согласия клиента услуга будет активирована со следующего месяца.

Предполагается, что в случае заболевания ребенка страховка полностью покроет его лечение, в том числе - расходы на лекарства, операцию, поиск доноров, а также авиабилеты для двух человек.

Страховым случаем будет считаться впервые диагностированное заболевание, о котором стало известно в период действия страховки. Чтобы заявить о нем, потребуется обратиться в страховую компанию, предоставляющую сервис.

По данным центра детской гематологии и онкологии имени Дмитрия Рогачева, ежегодно впервые онкозаболевания выявляют у 4,5 тысячи российских детей. В большинстве случаев болезнь поддается лечению, однако пациентам требуются дорогостоящие препараты и операции.

В сам центр в прошлом году за первичной консультацией обратились 26 тысяч человек, в 2019 - 36 тысяч человек. Не менее 12 тысяч маленьких пациентов центр ежегодно госпитализирует.

Общество Здоровье Экономика Страхование Компании Финансы ВТБ Онкология: как победить рак

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