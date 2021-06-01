Возможно, скоро инспекторы пожарной охраны МЧС России законодательно получат право приходить в квартиры к неблагополучным семьям. На днях в ведомстве предложили наделить Госпожнадзор правом посещать жилье таких граждан, а чуть позже стало известно, что эту инициативу поддержали в Ассоциации юристов России.

О том, для чего понадобились инспекторам новые функции, рассказал директор департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев. Задуматься о решительных мерах, по его словам, заставила печальная статистика. В России, увы, продолжается рост гибели детей на пожарах.

"С начала года погибли 157 несовершеннолетних, что почти на четверть больше, чем за такой же период прошлого года. Для профилактики пожаров, которые в основном происходят в жилье, и в первую очередь в неблагополучных семьях, нам нужны права, как у участкового уполномоченного полиции", - приводит слова Рината Еникеева агентство ТАСС.

При этом надо пояснить, что такое право у пожарных инспекторов уже было. В советское время они вместе с участковыми милиционерами проверяли не только жилье и условия проживания асоциальных граждан, но и лазили по чердакам, подвалам, проверяли целостность замков на люках и дверях.

Позже, в начале девяностых, когда пожарная охрана была переведена из МВД в МЧС, от многих функций Госпожнадзор отказался в ходе оргштатных мероприятий. Сократили младший инспекторский состав, и ходить по квартирам стало некому. Поэтому сейчас в МЧС просто предлагают вернуться к хорошо забытому старому. При этом, например, в Саратове инспекторы уже приходят вместе с участковыми полицейскими в нехорошие квартиры и проводят там инструктажи.