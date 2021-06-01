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01.06.2021 19:40
Рубрика: Власть

Заплатят по полной

Правительство предложило наказывать за неполные выплаты алиментов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)
Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, наказывающих за выплату лишь части алиментов. Долг детям надо отдавать весь и сразу.

Соответствующие поправки предлагается внести в УК и КоАП. Если у родителя нет уважительных причин для просрочки, он будет обязан платить сразу всю сумму. Иначе понесет сначала административную, а потом и уголовную ответственность.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект направлен на совершенствование системы привлечения к ответственности за злостную неуплату алиментов.

"Каждый год дознаватели Федеральной службы судебных приставов принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты. В 2019 году было принято 8 тысяч решений об отказе в возбуждении уголовных дел по статье 157 УК "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". За восемь месяцев 2020 года было принято 4,4 тысячи подобных решений", - рассказал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что нередко уже возбужденные дела закрываются по требованию прокуратуры.

Так, в Алтайском крае было отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении алиментщика, единовременно выплатившего ребенку 1,5 тысячи рублей. При этом общая сумма долга составляла 302,5 тысячи рублей.

"Подготовлены поправки в УК, а также КоАП, которые не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам: в случае выплаты ими каких-то мизерных сумм. Напомню, сегодня существует двухступенчатая система привлечения к ответственности за неуплату алиментов. В первый раз человека привлекают к административной ответственности. Если же он продолжает уклоняться, то наступает уже уголовная ответственность", - пояснил Владимир Груздев.

Недавно пленум Верховного суда России сделал разъяснения, допускающие привлечение к ответственности за неуплату алиментов при неполных выплатах. Однако, как подчеркивают эксперты, крайне важно, чтобы соответствующие правила были четко сформулированы в законах.

"Принятие предлагаемых изменений позволит полностью закрыть лазейку для недобросовестных должников по алиментам", - отметил председатель правления АЮР.

Фото: iStock
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"По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату без уважительных причин алиментов были наказаны 95,1 тысячи человек. К уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей в течение года были привлечены 37,9 тысячи человек. Еще 19 человек были привлечены за неуплату алиментов в отношении родителей", - резюмировал Владимир Груздев.

В числе уважительных причин, когда алименты можно задержать, Верховный суд называет болезнь, задержки зарплаты, призыв на военную службу. Но, как только появятся деньги, долги перед детьми надо погасить.

Если же человек не согласен с размером алиментов, это не повод не платить. Тот, кто считает, что ему назначили несправедливую сумму, может попытаться ее оспорить. Но, пока решение суда в силе, отец должен платить столько, сколько сказано. Заплатит меньше - будет наказан.

Власть Право Уголовное право Власть Право Административное право Правительство Разводы и алименты Административное законодательство Законопроекты и комментарии Уголовное законодательство

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