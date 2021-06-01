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01.06.2021 12:32
Рубрика: Экономика

Представительства Германии в РФ возобновили прием заявок на шенгенские визы

Текст: Матвей Линник

Немецкие представительства в России начали принимать заявления на выдачу шенгенских виз, сообщило посольство Германии в Москве.

Фото: EPA
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"С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявление на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию", - говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что выдача виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию, поскольку в стране продолжают действовать ограничения на въезд.

Для подачи заявления необходимо наличие ранее выданной одним из немецких зарубежных представительств визы сроком действия не менее двух лет, срок действия которой заканчивался не ранее 1 апреля 2020 года. Еще одно условие - целью поездки должен быть указан не туризм.

Экономика Туризм Шенгенские визы

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