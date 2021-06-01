Президент Segezha Group Михаил Шамолин о многоэтажном деревянном домостроении

В России заготавливается и перерабатывается менее трети лесных ресурсов, тогда как в других странах - три четверти. В Европе в деревянных многоэтажных домах уже живут люди, но нам до этого еще далеко. Что мешает развитию деревянного домостроения в интервью "РГ" рассказал президент компании Segezha Group Михаил Шамолин.

Как вы оцениваете состояние отрасли?

Михаил Шамолин: Россия всегда славилась тем, что заготавливала много леса и отправляла его за рубеж. Индустрия лесопереработки исторически была мало развита, хотя наличие качественного сырья при его низкой себестоимости создает предпосылки к тому, чтобы в России появилась такая масштабная индустрия.

В стране сегодня работает пять более-менее масштабных ЦБК, которые подходят под международный стандарт, а в Финляндии их более 50. Это при том, что территория Финляндии в 50 раз меньше, чем России.

Лесоперерабатывающая отрасль имеет высокий потенциал развития. Нам необходимо строить больше заводов, и бизнесу надо оказывать в этом содействие. В России соотношение запасов лесного сырья и степени их использования минимально. Если в Финляндии оно равно 75%, то у нас 28%. У отрасли трехкратный потенциал роста.

Будет ли эта продукция востребована?

Михаил Шамолин: Люди хотят жить в деревянных домах, это экологично и создает приятную атмосферу. Они по своим качествам - долговечности, теплоизоляционным свойствам - не уступают, а за счет технологий - и превосходят дома из бетона и металла.

Уже получил развитие тренд строительства многоэтажных деревянных домов c применением панелей из перекрестно клееной древесины (CLT). Самый высокий такой дом введен в эксплуатацию в Норвегии в 2019 году. В нем 18 этажей, 85 метров высоты, он полностью сделан из дерева. Качество жизни в таких домах выше, чем в традиционных бетонных, и мода на них быстро продвигается по Европе, придет она и к нам.

Мы запустили первое промышленное производство в России таких панелей, и видим, как быстро растет спрос со стороны потребителей. Много запросов от девелоперов, застройщиков, архитекторов, работающих над проектами общественных зданий и сооружений, школ, гостиниц, зданий малой этажности.

Вы собирались строить многоэтажный деревянный дом в Москве, в какой он стадии?

Михаил Шамолин: В стадии детального проектирования и решения инженерных вопросов. В соответствии с действующим нормативами всю древесину необходимо обшить со всех сторон негорючими материалами, при этом теряется вся красота и натуральность деревянных конструкций. Чтобы можно было строить красивые многоэтажные дома из CLT, нужно актуализировать нормативную документацию в области пожарной безопасности деревянных зданий и сооружений. Это дело государства, мы со своей стороны всячески способствуем этому, работая и с МЧС, и с Минстроем РФ.

В Европе при проектировании многоэтажных деревянных зданий смягчили требования по пожарной опасности за счет компенсационных мер. Например, увеличивают количество аварийных выходов и число лестниц, устанавливают системы экстренного оповещения о пожаре и системы пожаротушения. Это путь, по которому идет весь мир, и, я думаю, мы тоже по нему пойдем.

Какая сейчас ситуация с индивидуальным деревянным домостроением?

Михаил Шамолин: Российский рынок устроен так, что индивидуальные дома строятся без разработки проектов специалистами. Более того, нередко люди строят дома из строительных материалов, купленных на местных строительных рынках, и полагаясь на опыт шабашников. Пока так будет продолжаться, рост качественного деревянного домостроения будет сдерживаться. Необходимо стимулировать полностью заводское производство домов, поскольку именно они обеспечивают необходимый уровень современной жизни. Дома для проживания не должны делаться "на коленке".

Это вопрос не только безопасности, но и ипотеки, потому что банку сложно оценить рыночную стоимость дома, сколоченного буквально из досок. Застраховать такой дом тоже сложно, потому что никто не знает, какая в нем электропроводка и кто ее прокладывал, нет технической документации по дому. И таких строений в России большинство.

В нашей стране, если ты строишь гостиницу или многоквартирный дом, то должен сначала сдать проект на госэкспертизу. Во всем мире это делается и для частных домов, а у нас - нет. Ни в одной из развитых стран - США, Европе, Канаде - нельзя построить частный дом, не согласовав с муниципалитетом его проект, разработанный командой специалистов, он должен пройти экспертизу.

В конце 2020 году наблюдался дефицит стройматериалов. Какая ситуация сейчас?

Михаил Шамолин: Рынок частных домов потребляет в основном сырые пиломатериалы, потому что они самые дешевые - это невысушенная доска или брус. Древесина имеет естественную влажность 60-70%, соответственно, по мере того как она сохнет, ее начинает крутить, ломать, в доме появляются трещины. Но поскольку это дешево, то не имеет большого значения, а в мире никто не строит из сырой древесины. В России кубометр сырой доски стоит 150 долларов, а высушенной - 300. Мы производим 1,2 млн кубометров сухих пиломатериалов и весь объем экспортируем, потому что основной спрос на качественную продукцию пока за рубежом.

Сырые пиломатериалы при превышении определенной цены выгоднее отправлять за границу, там досушивать и продавать. В этом году это произошло, и часть сырых пиломатериалов, которая продавалась на отечественном рынке, ушла в Китай. Это уменьшило предложение и повысило цену. Но бороться с этим можно только одним способом - вводить пошлину на экспорт сырых пиломатериалов.

Также по мере наведения порядка в лесной отрасли сужается сегмент "серого" лесопользования. Очень много малых и средних компаний, работавших в тени, уходят с рынка. Уменьшается объем предложения, а чтобы его заместить, требуется время.