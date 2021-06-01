Пушков призвал не допускать идеологических надписей на военных мемориалах

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратил внимание на надпись информационного стенда в берлинском Трептов-парке, где возведен мемориал советским солдатам.

"Здесь похоронили останки семи тысяч советских солдат", - напомнил Пушков и прочитал то, что там написано: "Памятник, чья символика сегодня кажется чрезмерно пафосной, создавался, исходя из советского исторического и художественного мировоззрения при Иосифе Сталине".

Пушков отметил, что большая часть пояснительной статьи на стенде также была посвящена "сталинскому террору" и "культу личности Сталина". "Причем тут Сталин? Какое это имеет отношение к тем, кто там захоронен?", - возмутился сенатор.

Во вторник он провел заседание комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, на которой обсуждался законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Участники разговора в том числе обсуждали попытки западных стран снизить значимость подвига советского народа во время Второй мировой войны.

"Надо поставить вопрос о том, чтобы не было идеологических надписей на памятниках. Задача наших ведомств в Берлине - довести наше неприятие до немецкой стороны. Я сам готов обратиться в МИД, чтобы поставить этот вопрос", - сообщил Пушков.