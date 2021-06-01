Путин поручил внедрить единый подход к безопасности школ

Президент поручил правительству совместно с региональными властями внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в школах, в том числе исходя из численности учащихся и типов населенных пунктов.

Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей Доклад глава государства поручил подготовить до августа, а затем докладывать раз в полгода. Кроме того, Министерству просвещения нужно представить предложения о дополнительных мерах поддержки изучения русского языка за рубежом, в том числе в Таджикистане. Доклад нужно сделать до 15 июля.