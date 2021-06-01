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01.06.2021 14:24
Рубрика: Власть

Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей

Текст: Кира Латухина
Система поддержки семьи должна быть понятной, а получать льготы и выплаты родители должны без формальностей и нервотрепки. Об этом заявил президент Владимир Путин на видеовстрече с многодетными семьями, награжденными орденами "Родительская слава".
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
С какими проблемами сталкиваются многодетные семьи

"Сейчас перед правительством, я говорил об этом и в Послании, поставлена задача сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной, эффективной, последовательной", - сказал Владимир Путин. "Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи четко знали, на какие льготы, выплаты, имеют право, получали их без дополнительных формальностей и нервотрепки, без хождения по всяким там учреждениям и очередям", - подчеркнул он.

"И чтобы люди были уверены - даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо", - заявил президент. "Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей, и в первую очередь, конечно, больших, многодетных, чутко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы", - сказал он.

Власть Работа власти Экономика Пенсии и пособия Президент Декретные и пособия на ребенка

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