Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей

Система поддержки семьи должна быть понятной, а получать льготы и выплаты родители должны без формальностей и нервотрепки. Об этом заявил президент Владимир Путин на видеовстрече с многодетными семьями, награжденными орденами "Родительская слава".

"Сейчас перед правительством, я говорил об этом и в Послании, поставлена задача сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной, эффективной, последовательной", - сказал Владимир Путин. "Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи четко знали, на какие льготы, выплаты, имеют право, получали их без дополнительных формальностей и нервотрепки, без хождения по всяким там учреждениям и очередям", - подчеркнул он.

"И чтобы люди были уверены - даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо", - заявил президент. "Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей, и в первую очередь, конечно, больших, многодетных, чутко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы", - сказал он.