Путин рассказал о своей маме

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями сообщил, что его мама работала нянечкой в больницах и ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за сыном.

В семье Каньшиных из Благовещенска девять детей. Мама - Ольга - работает уборщицей. Владимир Путин предположил, что она сделала это, чтобы "ухаживать за детишками, высвобождать время".

"У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть", - вспомнил президент.

"А у вас столько детей, конечно, это требует больших усилий, большого времени и большой душевной отдачи, тепла большого сердечного", - заключил он.