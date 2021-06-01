Путин встретится с членами правительства и руководством "Единой России"

Завтра, 2 июня, президент проведет два больших мероприятия.

Глава государства встретится с членами правительства в режиме видеоконференции. Основной темой станет обсуждение реализации положений Послания Федеральному Собранию в социальной сфере, сообщили в пресс-службе Кремля.

Доклад сделает вице-премьер Татьяна Голикова. По традиции будут рассмотрены и другие актуальные вопросы.

В этот же день Владимир Путин проведет видеоконференцию с руководством "Единой России", волонтерами и общественниками, победителями праймериз - предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму.

Председатель федерального оргкомитета праймериз "Единой России" Александр Карелин доложит об итогах, проблемах, с которыми столкнулись организаторы, и общественном контроле за голосованием.