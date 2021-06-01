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01.06.2021 14:27
Рубрика: Культура

Находка в Израиле подтвердила библейский рассказ о городе Голиафа

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Израиле археологи обнаружили костяной наконечник стрелы при проведении раскопок в древнем городе Гат, который не раз упоминается в Библии и считается родным городом легендарного Голиафа.

Фото: AFM
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Как сообщает Haaretz, археологи считают, что им удалось найти вещественное подтверждение известного библейского повествования. В Библии рассказывается о том, что арамейский царь Азаил около 2800 лет назад осадил город Гат, защитники которого были вынуждены прибегнуть к самым отчаянным мерам. Одной из них стало изготовление оружия буквально из подручных материалов.

При проведении раскопок в развалинах одного из древних домов израильские археологи обнаружили наконечник стрелы, изготовленный из кости быка. По мнению авторов открытия, эта находка проливает свет на драматическую картину последних дней Гата - города филистимлян, который прославился как родной город гиганта Голиафа.

Ученые отмечают, что само по себе изготовление наконечника из кости животного не является чем-то уникальным. Люди на протяжении тысячелетий изготавливали костяные орудия. Но в данном случае определяющим фактором являет возраст артефакта.

Установлено, что он составляет около 2800 лет, что согласуется с рассказом из Библии. Археологи говорят, что для того периода времени такой тип оружия был уже очень устаревшим. Ведь это был железный век, когда люди использовали железное оружие. Поэтому можно было ожидать, что смертоносные "снаряды" будут сделаны из крепкого металла, а не из хрупкой кости.

"Многие культуры использовали костяные наконечники, но по мере перехода сообществ на использование металла такое оружие постепенно исчезло, - говорит Арен Мейр, профессор археологии в Университете Бар-Илан. - В железном веке наконечники для стрел обычно изготавливали из бронзы и железа. Костяные острия можно было найти разве что кое-где, они не были очень распространены".

Опираясь на это, команда археологов выдвинула теорию о том, что жителям осажденного Гата буквально не хватало оружия и металла для его изготовления. Поэтому они начали изготавливать наконечники из кости.

Кстати, в 2006 году при проведении раскопок в Гате была обнаружена древняя мастерская. В ней были найдены остатки обработанных костей животных. Тогда ученые предположили, что в мастерской изготавливались предметы быта, включая посуду. Однако готовых изделий там обнаружено не было.

Фото: Antiquity
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Теперь ученые предполагают, что в этой мастерской могли изготавливать оружие для сражения с войском Азаила. По их мнению, это мог быть "экстренно созданный завод" для массового производства костяных наконечников стрел. Также установлено, что для этого использовались в основном бычьи кости, которые обладали подходящими характеристиками.

"Костяной наконечник стрелы был гораздо менее эффективным оружием, чем его металлический аналог, он наносил меньше урона и легко разрушался при попадании в любую броню, - говорит Арен Мейр. - Такой снаряд мог серьезно ранить противника только в том случае, если бы он попал в незащищенную часть тела. Особенно эффективно такое оружие могло быть при одновременном массовом пуске стрел защитниками города".

При этом ученые не исключают, что эффективность костяных стрел жители Гата могли повышать, окуная наконечники в какой-то яд. В этом случае вражеский воин мог погибнуть от малейшей царапины.

Кстати, микроскопический анализ острия выявил трещину от удара и бороздку, указывающие на то, что наконечник был использован по предназначению и даже попал в цель. Это поначалу вызвало сомнения у экспертов: раз он был найден в доме, может, такими стрелами пользовались арамейцы?

Но археологи считают, что мощная арамейская армия была очень хорошо вооружена и не нуждалась в малоэффективном костяном оружии. Скорее всего, арамейский воин поднял ее и использовал повторно, выпустив в сторону города. По словам Мейра, повторное использование оружия в древности было обычным делом.

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