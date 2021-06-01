"Большая перемена": Глава МЭР Максим Решетников позвал школьников в бизнес

Тысячи школьников со всей России в Парке Горького ощутили сегодня "Большую перемену" в своей жизни. Именно так называется всероссийский фестиваль-конкурс идей и талантов. "В этом году к нему присоединились более 2 миллионов ребят, - обратился к старшеклассникам президент Владимир Путин. - Он стал настоящим сообществом друзей, пространством развития и умения нестандартно мыслить".

"Большую перемену" создавали как площадку для неординарных учеников 5-11-х классов. Тут для участников главное - не столько хватать пятерки и грамоты с олимпиад, сколько попытка творчески мыслить или создавать команду для работы над значимым проектом. В Москву 1 июня приехали ребята-участники от Мытищ до Нефтеюганска. У каждого из них - свои предпочтения: кто-то желает на этом этапе приобщиться к волонтерскому движению, кого-то тянет в робототехнику и космос.

Большинство посетивших фестиваль не упускают возможности посоревноваться на всевозможных площадках. Например, востребованным оказался аналог настольной игры, посвященной основным понятиям нашего времени. Нетворкинг, тайм-менеджмент и прочее - дети показали, что разбираются в этих понятиях не хуже бизнес-коучей. Многие школьники - в "зеленой" теме: не пустовал тематический шатер, где рассказывали о переработке раздельно собранного мусора и осознанном потреблении. И уж конечно не пустовал экологический аттракцион - шредер-велосипед, перемалывающий пластиковые крышки в сырье для дальнейшего использования.

Хотя спектр интересов оказался широким, фон для разносторонних школьников на набережной Москвы-реки одинаковый - музыка. Полина Гагарина, Манижа и другие звезды - афиша достойная главных концертных площадок России. Дети, впрочем, пришли к сцене не только, чтоб на других посмотреть. В Парке Горького на "Большой перемене" открыли кастинг вокалистов и ведущих - победители смогут выступить в этом году на арт-фестивале "Таврида".

Конкуренцию по количеству зрителей певцам могла составить один из лидеров волонтерского движения России Гульфия Мутугуллина. "Я сама - из небольшого поселка в Кировской области, - делится девушка. - Как-то с детства привыкла, что у нас все друг другу помогают. Поэтому, когда пошла учиться, постоянно звала друзей на разные волонтерские акции: в детские учреждения, на спортивные мероприятия. Привычка сформировала жизнь!"

Благородное желание помогать людям не противоречит бизнес-мотивации, считают школьники, которые пришли специально на встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Тула, Саратов, Новосибирск - такая сегодня география потенциальных бизнесменов-школьников. Что вообще такое экономика? Этот вопрос министра вызвал оживление у школьников.

"Вы сделали правильные выводы, - сказал Максим Решетников. - По большому счету, экономика - это то, что позволяет удовлетворять растущие потребности в условиях ограниченных ресурсов". Вот, например, школьник не с Рублевки, а из рабочей семьи, всю жизнь проведшей в Кудымкаре. Ресурсы, разумеется, ограничены. Но может ли такой парень открыть свое дело и зарабатывать?

"Мы сейчас на государственном уровне делаем все, чтобы это стало возможным повсеместно, - поделился Максим Решетников. - Вот, например, такой "взрослый" и серьезный закон о банкротстве, который активно прорабатывается. Он как раз и направлен на то, чтобы наши предприниматели не боялись рисковать. Если дело не пошло - мы должны пробовать снова, это нормальный процесс, актуальный для всего мира".

А какие ресурсы есть у малого бизнеса для старта? Как отметил Максим Решетников, Минэкономразвития расширяет и программы целевого кредитования, и систему грантовой поддержки стартапов, который могут воспользоваться начинающие предприниматели. "Не важно, какой у тебя бизнес - крупная корпорация или небольшое кафе, - напутствовал министр участников "Большой перемены". - Предприниматели разных масштабов обладают примерно одними и теми же качествами". Главное - это стремление к развитию. Никто не отменял главный закон развития: если хочешь получить другой результат, не стоит делать одно и то же.