Депутаты Воронежской облдумы проконсультируют граждан с детьми

Депутаты поздравили ребят из социально незащищенных семей с Днем защиты детей, а для взрослых - запланировали серию тематических приемов. Встречи проходят до 4 июня.

Воронежская областная дума уже много лет сотрудничает с Российским детским фондом, помогая реализовывать благотворительные и просветительские проекты. В этом году праздничные мероприятия 31 мая и 1 июня посетило около 400 ребят из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детского дома, а также юные пациенты кардиохирургического центра ВОКБ № 1, которые успешно перенесли сложные операции на сердце.

Для них показали спектакли "Человек с детским акцентом" в театре драмы имени А. Кольцова и "Алиса в стране чудес" в театре юного зрителя. Зрителям была предложена насыщенная развлекательно-познавательная программа.

Кроме того, депутаты на территории своих избирательных округов поздравили детей из многодетных семей и групп риска, организовали экскурсии, посетили детдома и интернаты.

- Очень важно совместными усилиями представителей законодательной и исполнительной власти, педагогов и родителей формировать правильные условия для воспитания и развития детей. Мы и дальше будем делать все от нас зависящее, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере доброжелательности, внимания и сумел реализовать свою мечту, - подчеркнул председатель Воронежской областной думы, глава попечительского совета отделения Российского детского фонда Владимир Нетесов. - Нужно помочь каждому ребенку выбрать свой путь и получить качественное образование, чтобы развивать нашу страну и Воронежскую область.

В этом году к международному Дню защиты детей приурочена тематическая неделя приемов граждан (с 31 мая по 4 июня). Помимо депутатов, в ней принимает участие уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова и другие специалисты.

На приеме, который провел Владимир Нетесов, прозвучали вопросы об организации летнего детского отдыха, компенсации стоимости путевки в оздоровительный лагерь, мер поддержки многодетных семей, а также выплат, анонсированных президентом в послании Федеральному собранию. Спикер облдумы отметил, что все поступившие обращения будут взяты под личный контроль депутатов и сотрудников региональной приемной.

- Один из ключевых приоритетов социальной политики Воронежской области - создание благоприятных условий для развития института семьи. В этом вопросе законодательная власть тесно сотрудничает с исполнительными органами власти и муниципалитетами. В регионе действует система мер, направленных на охрану материнства и детства, социальную поддержку семей, стимулирование рождаемости, - подчеркнул председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов.

Фото: Воронежская областная Дума

По его поручению депутаты усилят разъяснительную работу с населением о предоставлении льготных путевок в детские лагеря, а также о правилах получения компенсации за них.