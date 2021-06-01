Депутаты Воронежской облдумы проконсультируют граждан с детьми

Новости

Поезд "Безопасность детства" запустили в московском метро 18:55
Прокуратура ЛНР запросила Протасевича для следственного эксперимента 18:46
Финал Международной олимпиады по финансовой грамотности пройдет в Сочи 18:45
Новак отметил восстановление мировой экономики за счет вакцинации от COVID 18:26
Собянин удвоил размер субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга 18:23
Доктор Румянцев назвал дату открытия корпуса ядерной медицины в центре им. Димы Рогачева 18:23
МИД РФ не видит смысла обсуждать Украину в рамках Совета Россия - НАТО 18:11
Эксперт: Цена на нефть растет за счет обесценивания доллара 18:07
Пушков призвал не допускать идеологических надписей на военных мемориалах 17:53
Сергей Майоров представил новый документальный телепроект "Физруки" 17:50
К 2030 году в РФ будут выпускать не менее 150 тысяч электромобилей 17:40
ОПЕК+ продолжит по плану наращивать добычу нефти, несмотря на риски 17:40
Польша - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 17:40
Песков: РФ приветствует намерение США отказаться от ряда санкций 17:35
Беларусь рассматривает варианты возобновления авиарейсов в Крым 17:28
Песков: РФ не намерена отказываться от транзита газа через Украину 17:22
В Крыму оценили решение Беларуси по прямым авиарейсам в Симферополь 17:18
Белорусские десантники примут участие в учении "Славянское братство" 17:14
Лавров рассказал о ходе переговоров по ядерной сделке в Вене 17:13
В Сбербанке рассказали о работе типичного мошеннического колл-центра 17:06
Дома будут строить быстрее на треть 17:05
Лавров: У НАТО есть злонамеренные планы в отношении России 17:04
Чемезов предложил изменить название лайнера Sukhoi Superjet 16:58
Лавров: Запад пытается политизировать вопрос происхождения COVID-19 16:56
Создана комиссия по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 18:28

Депутаты Воронежской облдумы проконсультируют граждан с детьми

Депутаты поздравили ребят из социально незащищенных семей с Днем защиты детей, а для взрослых - запланировали серию тематических приемов. Встречи проходят до 4 июня.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Воронежская областная дума уже много лет сотрудничает с Российским детским фондом, помогая реализовывать благотворительные и просветительские проекты. В этом году праздничные мероприятия 31 мая и 1 июня посетило около 400 ребят из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детского дома, а также юные пациенты кардиохирургического центра ВОКБ № 1, которые успешно перенесли сложные операции на сердце.

Для них показали спектакли "Человек с детским акцентом" в театре драмы имени А. Кольцова и "Алиса в стране чудес" в театре юного зрителя. Зрителям была предложена насыщенная развлекательно-познавательная программа.

Кроме того, депутаты на территории своих избирательных округов поздравили детей из многодетных семей и групп риска, организовали экскурсии, посетили детдома и интернаты.

Фото: Воронежская областная Дума
Воронежская облдума одобрила работу властей региона в период пандемии

- Очень важно совместными усилиями представителей законодательной и исполнительной власти, педагогов и родителей формировать правильные условия для воспитания и развития детей. Мы и дальше будем делать все от нас зависящее, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере доброжелательности, внимания и сумел реализовать свою мечту, - подчеркнул председатель Воронежской областной думы, глава попечительского совета отделения Российского детского фонда Владимир Нетесов. - Нужно помочь каждому ребенку выбрать свой путь и получить качественное образование, чтобы развивать нашу страну и Воронежскую область.

В этом году к международному Дню защиты детей приурочена тематическая неделя приемов граждан (с 31 мая по 4 июня). Помимо депутатов, в ней принимает участие уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова и другие специалисты.

На приеме, который провел Владимир Нетесов, прозвучали вопросы об организации летнего детского отдыха, компенсации стоимости путевки в оздоровительный лагерь, мер поддержки многодетных семей, а также выплат, анонсированных президентом в послании Федеральному собранию. Спикер облдумы отметил, что все поступившие обращения будут взяты под личный контроль депутатов и сотрудников региональной приемной.

- Один из ключевых приоритетов социальной политики Воронежской области - создание благоприятных условий для развития института семьи. В этом вопросе законодательная власть тесно сотрудничает с исполнительными органами власти и муниципалитетами. В регионе действует система мер, направленных на охрану материнства и детства, социальную поддержку семей, стимулирование рождаемости, - подчеркнул председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов.

Фото: Воронежская областная Дума

По его поручению депутаты усилят разъяснительную работу с населением о предоставлении льготных путевок в детские лагеря, а также о правилах получения компенсации за них.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

Главное сегодня

Путин назвал отношения с бывшими республиками СССР одним из приоритетов
Госдума приняла закон о бесплатном подключении населения к газу
ЦБ раскрыл черный список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов
Лавров: Москва не строит иллюзий насчет встречи Путина и Байдена
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым