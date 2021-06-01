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01.06.2021 18:23
Рубрика: Общество

Доктор Румянцев назвал дату открытия корпуса ядерной медицины в центре им. Димы Рогачева

Текст: Анна Полтавцева
Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Александр Румянцев сообщил, что открытие нового центра ядерной медицины планируется к 1 июня 2022 года.
Фото: Ольга Макарова Фото: Ольга Макарова
Фото: Ольга Макарова

"Сейчас на территории Центра строится корпус ядерной медицины для детей. Он будет сдан, как мы думаем, 1 июня будущего года. Уже ведутся отделочные работы", - заявил доктор Румянцев журналистам на праздновании Дня защиты детей в Центре Д. Рогачева.

По словам академика, в новом корпусе установят циклотрон с производством радионуклидов для специальных исследований, например, для позитронно-эмиссионной микроскопии.

"В корпусе будет специализированное отделение нейроонкологии для пациентов с опухолями головного мозга, специализированная операционная для операций на голове и шее. Кроме того, там будет создан сертифицированный центр клеточных технологий, который позволит тиражировать наши наработки в Российской Федерации", - сообщил доктор Румянцев.

Академик РАН рассказал, что национальный исследовательский центр им. Д. Рогачева смог быстро организовать лечение детей от Владивостока до Калининграда по единым стандартизированным протоколам, поэтому дети лечатся по всей стране теми же методами, что в Москве.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Контроль за лечением пациентов в регионах сотрудники центра осуществляют с помощью телекоммуникации. Так пациенты получают второе экспертное мнение для прояснения диагноза. Кроме того, в Центре работает институт постдипломной подготовки, где обучают медиков по 18 специальностям, в том числе из регионов России и зарубежья.

Центр им. Д. Рогачева - крупнейший в Европе центр детской гематологии, онкологии и иммунологии. Клинике удалось прийти к лучшим в мире результатам по числу выздоровлений: с помощью передовых разработок ученых центра рак побеждают 90% пациентов.

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