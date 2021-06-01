Юным калужанам вручили паспорта

В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель начальника УМВД России по городу Калуге Владимир Лесик и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

"Сегодня вы получаете свой главный документ - паспорт гражданина России. В нем будут отражены все ключевые моменты вашей жизни - вступление в брак, рождение детей. Это ваш первый шаг на пути во взрослую жизнь, у вас станет больше прав, но вместе с ними прибавится и обязанностей, - обратился к молодым калужанам Юрий Моисеев. - 1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. Для родителей вы навсегда останетесь детьми, сколько бы лет вам не исполнилось, они всегда будут стараться уберечь вас от проблем и невзгод. Но жизненный путь каждому из вас придется пройти самому. Сейчас для вас самое главное - хорошо учиться, получить профессию, реализовать свой потенциал. Желаю вам успехов, счастья и благополучия, любите своих родителей и всегда прислушивайтесь к ним".

Юные калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.

Поздравили новоиспеченных граждан России творческие коллективы Центра "Созвездие", подготовившие концертную программу.