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Рубрика: Экономика

Новые стереотипы

Частные клиники обслуживают бесплатно, а спаржа растет на российском поле
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)
Леон Кувутс - потомственный фермер (на снимке). Его хозяйство в Нидерландах одним из первых стало выращивать на продажу, в том числе и на экспорт, спаржу, столь популярную в европейской кухне. Теперь Леон возделывает ее вместе с женой Юлией в Тамбовской области. И другие овощи тоже - около двадцати культур. Только капусты несколько видов: белокочанная, цветная, брюссельская, кольраби и листовая. Фото: Павел Васильев

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Стартапы для пчел со спаржей

Текст: Татьяна Ткачёва , Алексей Трапезников
Тамбовские фермеры Юлия Шемарина и Леон Кувутс сделали ставку на спаржу. Для региона этот проект эксклюзивный. Около года назад супруги переехали в Бондарский район из Нидерландов.

Юлия родом из Моршанска Тамбовской области. Окончила Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева. С Леоном познакомилась в Нидерландах на практике. Он из фермерской семьи, овощеводством занимается уже двадцать лет. Хозяйство Леона одним из первых в Нидерландах стало выращивать столь популярную в европейской кухне спаржу. В том числе на экспорт.

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Теперь этот проект появился и в Тамбовской области. Развивать его супругам помог грант "Агростартап". Он учрежден в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Фермеры прошли конкурсный отбор и стали победителями.

В 2020 году Юлия и Леон впервые посадили на 30 сотках спаржу - тамбовская почва неплохо подходит для этого растения. Как рассказывают супруги, зеленые побеги растут быстро, и урожай приходится снимать каждый день. Но длится это пока лишь пару недель. Через год продуктивный период увеличится до двух месяцев.

В России рыночная цена спаржи - 550 рублей за килограмм. Затраты на производство перекрываются с лихвой, признаются фермеры. У Леона уже есть опыт поставок в Москву. И в перспективах спаржи в России он не сомневается.

Супруги в открытом грунте выращивают и другие овощи. Сейчас на их плантации уже около двадцати культур. Помимо обычных огурцов, помидоров, болгарского перца, тыквы и свеклы, здесь растет несколько видов капусты: белокочанная, цветная, брюссельская, кольраби и листовая.

Грант "Агростартап" помогает развивать свое дело и пермскому пчеловоду Альберту Ахатову. Он создавал пасеку всего с двух пчелиных семей. Тщательно изучал особенности производства меда, посещал хозяйства в других регионах и даже ездил за опытом в Грузию, Финляндию и Норвегию.

Для расширения своего бизнеса фермер решил воспользоваться мерами господдержки - подал заявку на участие в конкурсе "Агростартап". "Для участия нужно было подготовить большой пакет документов - более 100 страниц, - рассказал Альберт. - Это и бизнес-план, и всякие справки. Собрать все их было непросто, но старания окупились. Мой проект признали интересным и дали три миллиона на развитие бизнеса".

Фермер Альберт Ахатов мечтает создать медовый бренд Пермского края, который мог бы на равных конкурировать с известными марками

Благодаря гранту Альберт купил специальное оборудование для пчеловодства. Сегодня в его хозяйстве уже более 70 пчелиных семей. Это позволяет откачивать по три тонны меда в год, который быстро раскупают.

Кроме того, более 30 процентов дохода хозяйству Альберта приносит производство и продажа пчелиных маток и пчелопакетов. На пасеке работают несколько сотрудников, в том числе два помощника пчеловода и один бухгалтер.

В будущем Ахатов собирается заняться промышленным пчеловодством, а также открыть собственный магазин. Его мечта - создать региональный бренд, который мог бы на равных конкурировать с известными марками.

Справка "РГ"

В 2020 году грант "Агростартап" получили 1277 фермеров по всей стране. Было выделено почти 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Личная сестра милосердия

Текст: Антон Валагин , Нина Рузанова
В 16 российских регионах пожилым людям и инвалидам частные клиники стали оказывать бесплатные услуги. Среди них - Тамбовская и Новосибирская области.
В Новосибирске частные клиники опекают уже более 730 пожилых людей. Фото: Татьяна Кравченко

Речь идет о создании системы долговременного ухода. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Демография".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Пенсии по инвалидности будут назначаться в беззаявительном порядке

В Тамбовской области 225 пожилых жителей обеспечены бесплатным квалифицированным уходом на дому. К ним прикреплены патронажные сестры двух клиник, выигравших в прошлом году конкурс на предоставление медико-социального патронажа. Эта форма господдержки пенсионеров направлена - как и весь нацпроект - на увеличение продолжительности жизни россиян.

Патронажные сестры регулярно навещают пожилых на дому, следят за их здоровьем, измеряют давление, делают ЭКГ, берут анализы. Выполняют назначения врачей и помогают получить льготные лекарства или записаться к врачу.

"Мы постоянно на связи с поликлиниками, к которым прикреплены наши подопечные, знаем их истории болезней, - рассказал главврач больницы "РЖД-Медицина" Андрей Бурмин. - Патронажный проект позволяет не только сохранить физическое здоровье пожилых людей, но и укрепить их душевные силы". Занятые в проекте медицинские сестры получают доплаты, как и другие специалисты. Работа им нравится - есть даже конкурс.

А пациенты встречают медсестер как родных. "На фоне страха перед COVID-19 они вселяют уверенность, что мы не брошены, - рассказала 82-летний инвалид II группы Ираида Никульшина. - Спасибо им!"

А в Новосибирской области частные клиники патронируют уже более 730 пожилых жителей. К проекту подключились шесть медучреждений, отобранных на конкурсной основе. На финансирование пилотного проекта "Старшее поколение", рассчитанного на три года, направлено более 207 миллионов рублей. На сегодня уже оказано услуг на 41,5 миллиона рублей.

"Основная задача частных клиник - оказание помощи пожилыми людям по рекомендациям государственных медорганизаций, где они стоят на учете", - пояснила замминистра труда и соцразвития области Лада Шалыгина.

Оформить инвалидность станет проще

Недавно Геннадий Усольцев неудачно упал. Теперь 80-летний мужчина без опоры ходить не может. Врачи из центра "Медикофармсервис" каждый день измеряют ему давление и уровень кислорода в крови, расспрашивают о самочувствии. Все эти услуги для пенсионера не стоят ни копейки. Все оплачено в рамках нацпроекта. Как и наблюдение за здоровьем пожилых, которые прошли вакцинацию от ковида.

Ударили по бездорожью

Текст: Алексей Трапезников , Анна Шепелева
С началом теплого сезона во всех регионах началось обновление сельских дорог. Многие трассы, ведущие к райцентрам, не ремонтировали десятилетиями, а ведь именно от них зависит доступность в этих местах образования, здравоохранения, соцобслуживания.
На Ставрополье после ремонта полотно дороги дополнительно укрепляют. Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

В Самарской области приступили к ремонту 12-километровой дороги между селами Чубовка и Сырейка. Капитально обновят и мост через реку Падовка, на котором делали только ямочный ремонт. Все это обойдется в 200 миллионов.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Представитель подрядчика Сергей Лященков рассказал, что проезжую часть расширят до семи метров. "И сбудется давняя мечта чубовцев о тротуарах по улице Советской, - рассказал глава сельского поселения Чубовка Алексей Авдеев. - Здесь все ходят в магазин, а дети в школу". В селе появятся пешеходные переходы, дорожные знаки, две автобусные остановки, барьерное ограждение. К осени планируют сдать.

В Пермском крае отремонтируют построенную более 50 лет назад дорогу от села Гамово до деревни Сакмары. Она единственная, которая соединяет деревню с краевым центром и ближайшими поселениями.

Ремонта единственной дороги очень ждут 140 жителей, в том числе 39 детей. В Сакмарах нет соцучреждений и крупных магазинов, а поездка в районный или краевой центры из-за плохой дороги становится настоящим испытанием. "Мы хотим, чтобы нам сделали дорогу, ведь наша деревня растет, в ней строятся новые дома", - пояснила местная жительница Надежда Печенкина. Это она обратилась к главе региона с просьбой восстановить дорогу. Особенно опасно ехать по ней в темноте - освещения нет, поэтому выбоин не видно. По словам министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского, уже разработана проектно-сметная документация. А всего в Прикамье планируют отремонтировать более 800 километров дорог.

Есть такие проекты и в других российских регионах. Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" ситуация с сельскими трассами начала меняться к лучшему. А вместе с ними изменится и качество жизни селян.

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Триста жителей Каменной Лубны в Липецкой области десять лет ждут ремонта изношенной дороги. Школьников возят за 25 километров, а автобус до больницы ходит один раз в два дня. В 2022 году ремонт дороги закончат. И можно будет продлить маршрут автобуса до Каменной Лубны, который ходит уже три раза в день, а детей возить в школу всего за семь километров от поселка.

Олимпиада "особых" детей

Текст: Алексей Бондарев , Татьяна Ткачёва , Александр Филимоненко
Дети с интеллектуальными нарушениями тоже могут участвовать в больших соревнованиях. Сейчас проходит Всероссийский турнир Специальной Олимпиады по юнифайд-мини-футболу "Играй с нами" для спортсменов до 18 лет.

Проводят Олимпиаду в рамках федерального проекта "Спорт- норма жизни" нацпроекта "Демография". Турнир проходит по всей стране, и участие в нем принимают более 700 человек. В первом отборочном этапе определяются победители среди федеральных округов. А сильнейшие команды с 7 по 12 октября уже в Сочи, будут бороться за победу во Всероссийском турнире.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Матчи отборочного этапа среди дальневосточных регионов прошли в Хабаровске. "В крае три года реализуют программы различных видов спорта Специальной Олимпиады", - рассказала глава регионального отделения Специальной Олимпиады России Инна Данилова. В каждой команде были пять "особенных" детей и трое их партнеров - обычных ребят.

Победили ребята из коррекционной школы № 3 Комсомольска-на-Амуре. "Мы счастливы, что выиграли. Спасибо тем, кто дал нам шанс проявить себя. Надеемся, нам повезет и в Сочи", - говорят спортсмены.

Еще один этап отборочных соревнований пройдет в Красноярске. Спортсмены края традиционно считаются одними из сильнейших. "Будут команды из Кемерова и Иркутска, четыре краевые команды", - рассказала "РГ" председатель регионального отделения Специальной Олимпиады России Надежда Банникова.

А во Владимирской области на турнир собрались 14 команд. Для Милены Кузиной из поселка Гусевского турнир стал первым серьезным соревнованием. Девочка учится в девятом классе Гусь-Хрустальной коррекционной школы-интерната и каждый день ездит в райцентр на занятия. "Я переживаю за себя и за команду, очень хочу не подвести своих на поле, - призналась девушка накануне старта турнира. - Буду делать все, чему учил мой тренер. Мы покажем, что девчонки играют в футбол не хуже мальчишек!"

Воспитанники Гусь-Хрустальной школы-интерната не раз становились призерами и победителями спортивных соревнований, в том числе международных. Тренер сборной команды, учитель высшей категории Анна Ефремова отметила, что такие соревнования очень важны для них: "Благодаря тому, что турнир проходит во Владимирской области, у ребят из небольших поселков и деревень появился шанс стать участниками события высокого уровня. Они могут показать свое мастерство в игре со сверстниками из других регионов".

Точки, где все только начинается

Текст: Юрий Гень , Валентина Зотикова
Новая школа во Владикавказе удивила не только учеников, но и учителей. Кроме классов с эргономичной мебелью и просторной столовой в ней есть необычные места для обучения и отдыха детей, а также огромный стадион.

Такие школы строят в рамках нацпроекта "Образование". Программа также позволяет открывать в малых городах и селах центры "Точка роста".

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Новое здание стало структурным подразделением средней школы № 44 Владикавказа. Трехэтажное здание вмещает 550 детей и состоит из шести блоков, где разместились кабинеты, пищеблок, актовый и спортивные залы, библиотека, мастерские, коворкинг. Особенно притягивают большие шахматы, глобус и карта созвездий в холле школы. "Около глобуса и карты ребята не только отдыхают, но и учатся", - рассказывает директор школы Татьяна Цуциева. На строительство чудо-школы потрачено 413 миллионов рублей, почти 90 процентов - из федерального бюджета.

В "Точках роста" Оренбуржья школьники спроектировали велосипед, корпус динамика, бокс для зарядного устройства и распечатали их на 3D-принтере

Что касается "Точек роста", то, например, в сельских школах Оренбургской области уже действуют 42 таких центра образования цифрового и гуманитарного профилей. В Александровской школе имени Героя Советского Союза Рощепкина, где обучается более 600 детей, заниматься в "Точке роста" можно уже со второго класса. С этого возраста здесь осваивают азы шахмат. Уроки по программированию Scratch рассчитаны на тех ребят, кто учатся в 4-5 классах. А школьники постарше посещают объединения для юных журналистов и инспекторов дорожного движения, студию "Объектив" и занятия по промышленному дизайну. Ребята из секции 3D-моделирования рассказали, что спроектировали велосипед, корпус динамика, бокс для зарядного устройства и распечатали их на 3D-принтере.

"В новом учебном году число "Точек роста" в селах и малых городах Оренбуржья вырастет почти втрое. За летние каникулы будет создано еще 112 центров, - сообщила пресс-секретарь минобразования области Светлана Рябова. - И если прежде акцент делался на цифровой и гуманитарный профили, то теперь - на естественно-научное и технологическое направления. Центры будут оснащены лабораториями по физике, химии и биологии".

Доктор - в зоне доступа

Текст: Наталья Коротченко , Ирина Никитина
Кадры - больной вопрос фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Они обслуживают селян. Только в Харабалинском районе Астраханской области не хватает семь фельдшеров.

Один из них должен был работать в новом ФАПе села Чапчачи. Но фельдшера в нем пока нет. А терапевт из райцентра приезжает не каждый день.

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Главврач надеется, что нынешнее лето окажется плодотворным. "Ждем выпускников-целевиков и участников программы "Земский фельдшер", - говорит Мадина Берсанова.

В этом году по земской программе в астраханские села приедут 30 фельдшеров, рассказали в минздраве области. Они получат подъемные от 500 до 750 тысяч рублей. И условия у них будут лучше, чем у тех, кто работает в старых пунктах.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионе построят 29 новых ФАПов. 14 уже принимают пациентов. На днях фельдшер Наталья Трофимовна из Речного переехала в новый ФАП. Старый, которому больше полувека, совсем обветшал. Теперь у нее - новая мебель, электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр и другая аппаратура. Когда подключат интернет, Наталья будет по видеосвязи консультироваться с врачами областных клиник.

А при Тюменской областной больнице № 4 открыли сразу семь модульных ФАПов. Савинский - заработал в мае. Он под старой крышей на фундаменте почти 40-летней давности был центром притяжения сельчан. А сейчас, в современном исполнении, ежедневно мелькает в местных новостях.

Заместитель главврача Александр Плетнев тоже рад лишний раз напомнить про новый модуль: "На 58 "квадратах" разместились кабинет приема и процедурная, холл, санузел и газовая котельная. ФАП сразу комплектуется электрокардиографом, дефибриллятором, анализатором сахара, гемоглобина и уровня холестерина крови, цифровым индикатором внутриглазного давления, пульсоксиметром".

Фельдшер Ирина Вересовая, которая трудится здесь уже 15 лет, с удовольствием принимает 237 пациентов, из которых 61 - дети, по новому адресу. Забирает анализы, оказывает как плановую, так и неотложную помощь, проводит диспансеризацию и профосмотры.

Но самое, пожалуй, главное, что пришло вместе с новыми фельдшерско-акушерскими пунктами, - это телемедицинское консультирование. А также запись больных к узким специалистам, участие в видеосовещаниях с коллегами. Интернет в модный здравпункт уже заведен.

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