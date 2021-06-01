Тамбовские фермеры Юлия Шемарина и Леон Кувутс сделали ставку на спаржу. Для региона этот проект эксклюзивный. Около года назад супруги переехали в Бондарский район из Нидерландов.

Юлия родом из Моршанска Тамбовской области. Окончила Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева. С Леоном познакомилась в Нидерландах на практике. Он из фермерской семьи, овощеводством занимается уже двадцать лет. Хозяйство Леона одним из первых в Нидерландах стало выращивать столь популярную в европейской кухне спаржу. В том числе на экспорт.

Теперь этот проект появился и в Тамбовской области. Развивать его супругам помог грант "Агростартап". Он учрежден в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Фермеры прошли конкурсный отбор и стали победителями.

В 2020 году Юлия и Леон впервые посадили на 30 сотках спаржу - тамбовская почва неплохо подходит для этого растения. Как рассказывают супруги, зеленые побеги растут быстро, и урожай приходится снимать каждый день. Но длится это пока лишь пару недель. Через год продуктивный период увеличится до двух месяцев.

В России рыночная цена спаржи - 550 рублей за килограмм. Затраты на производство перекрываются с лихвой, признаются фермеры. У Леона уже есть опыт поставок в Москву. И в перспективах спаржи в России он не сомневается.

Супруги в открытом грунте выращивают и другие овощи. Сейчас на их плантации уже около двадцати культур. Помимо обычных огурцов, помидоров, болгарского перца, тыквы и свеклы, здесь растет несколько видов капусты: белокочанная, цветная, брюссельская, кольраби и листовая.

Грант "Агростартап" помогает развивать свое дело и пермскому пчеловоду Альберту Ахатову. Он создавал пасеку всего с двух пчелиных семей. Тщательно изучал особенности производства меда, посещал хозяйства в других регионах и даже ездил за опытом в Грузию, Финляндию и Норвегию.

Для расширения своего бизнеса фермер решил воспользоваться мерами господдержки - подал заявку на участие в конкурсе "Агростартап". "Для участия нужно было подготовить большой пакет документов - более 100 страниц, - рассказал Альберт. - Это и бизнес-план, и всякие справки. Собрать все их было непросто, но старания окупились. Мой проект признали интересным и дали три миллиона на развитие бизнеса".

Фермер Альберт Ахатов мечтает создать медовый бренд Пермского края, который мог бы на равных конкурировать с известными марками

Благодаря гранту Альберт купил специальное оборудование для пчеловодства. Сегодня в его хозяйстве уже более 70 пчелиных семей. Это позволяет откачивать по три тонны меда в год, который быстро раскупают.

Кроме того, более 30 процентов дохода хозяйству Альберта приносит производство и продажа пчелиных маток и пчелопакетов. На пасеке работают несколько сотрудников, в том числе два помощника пчеловода и один бухгалтер.

В будущем Ахатов собирается заняться промышленным пчеловодством, а также открыть собственный магазин. Его мечта - создать региональный бренд, который мог бы на равных конкурировать с известными марками.

Справка "РГ"

В 2020 году грант "Агростартап" получили 1277 фермеров по всей стране. Было выделено почти 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.