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В 16 российских регионах пожилым людям и инвалидам частные клиники стали оказывать бесплатные услуги. Среди них - Тамбовская и Новосибирская области.
В Новосибирске частные клиники опекают уже более 730 пожилых людей. Фото: Татьяна Кравченко

Речь идет о создании системы долговременного ухода. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Демография".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Пенсии по инвалидности будут назначаться в беззаявительном порядке

В Тамбовской области 225 пожилых жителей обеспечены бесплатным квалифицированным уходом на дому. К ним прикреплены патронажные сестры двух клиник, выигравших в прошлом году конкурс на предоставление медико-социального патронажа. Эта форма господдержки пенсионеров направлена - как и весь нацпроект - на увеличение продолжительности жизни россиян.

Патронажные сестры регулярно навещают пожилых на дому, следят за их здоровьем, измеряют давление, делают ЭКГ, берут анализы. Выполняют назначения врачей и помогают получить льготные лекарства или записаться к врачу.

"Мы постоянно на связи с поликлиниками, к которым прикреплены наши подопечные, знаем их истории болезней, - рассказал главврач больницы "РЖД-Медицина" Андрей Бурмин. - Патронажный проект позволяет не только сохранить физическое здоровье пожилых людей, но и укрепить их душевные силы". Занятые в проекте медицинские сестры получают доплаты, как и другие специалисты. Работа им нравится - есть даже конкурс.

А пациенты встречают медсестер как родных. "На фоне страха перед COVID-19 они вселяют уверенность, что мы не брошены, - рассказала 82-летний инвалид II группы Ираида Никульшина. - Спасибо им!"

А в Новосибирской области частные клиники патронируют уже более 730 пожилых жителей. К проекту подключились шесть медучреждений, отобранных на конкурсной основе. На финансирование пилотного проекта "Старшее поколение", рассчитанного на три года, направлено более 207 миллионов рублей. На сегодня уже оказано услуг на 41,5 миллиона рублей.

"Основная задача частных клиник - оказание помощи пожилыми людям по рекомендациям государственных медорганизаций, где они стоят на учете", - пояснила замминистра труда и соцразвития области Лада Шалыгина.

Оформить инвалидность станет проще

Недавно Геннадий Усольцев неудачно упал. Теперь 80-летний мужчина без опоры ходить не может. Врачи из центра "Медикофармсервис" каждый день измеряют ему давление и уровень кислорода в крови, расспрашивают о самочувствии. Все эти услуги для пенсионера не стоят ни копейки. Все оплачено в рамках нацпроекта. Как и наблюдение за здоровьем пожилых, которые прошли вакцинацию от ковида.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Сибирь ЦФО Тамбовская область СФО Новосибирская область Национальные проекты 2019-2024

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