Куда обращаться при обнаружении борщевика на территории Москвы

Обнаружив в городе опасное растение - борщевик, нужно сообщить о нем балансодержателю территории или на портал "Наш город". Подробности сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

На портале "Наш город" заявку можно оставить в одной из трех категорий: "Мой двор", "Моя дорога" и "Мой парк". Выбор зависит от того, где именно растение было обнаружено.

"Городские службы борются с распространением этого растения, но, к сожалению, его семена попадают на новые территории с порывами ветра", - сообщает пресс-служба. Между тем, сорняк способен вызывать сильные ожоги при попадании сока на кожу. Краснота, боль и отек появляются через несколько часов.

Если контакта с растением избежать не удалось, нужно промокнуть сок борщевика мягкой тканью; закрыть от солнце и промыть место ожога. При необходимости можно обратиться за медпомощью и 2-3 дня избегать попадания лучей солнца на пораженную кожу.