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01.06.2021 12:48
Рубрика: Власть

Мишустин: Скрининг новорожденных нужно существенно расширить

Текст: Екатерина Котова
Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимым в разы расширить методики скрининга младенцев в роддомах.

1 июня, в День защиты детей, Михаил Мишустин приехал в Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве.

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Премьер осмотрел операционные помещения, отделение реанимации и блок с новорожденными. А также зашел на праздник для уже подросших малышей, которым при рождении здесь оказали высокотехнологичную помощь, и пообщался с их родителями.

"Главные защитники малышей - мамы и папы, врачи и учителя", - заметил глава правительства. "Вообще, здорово, когда с врачами, которые помогли, остается такая добрая связь. Мне кажется, это для детей очень здорово", - добавил он.

После этого премьер провел совещание по совершенствованию медицинской помощи детям.

"Сейчас в нашей стране идет четвертый год десятилетия детства, которое проходит по инициативе президента. Утвержденный правительственный план его мероприятий включает целый блок мер, которые направлены на укрепление здоровья детей, и главным приоритетом здесь является своевременное выявление заболеваний и их лечение на ранней стадии", - отметил Мишустин.

Он напомнил, что уже 15 лет большинство малышей сразу после рождения в роддоме бесплатно обследуют на наследственные заболевания. "За все время такие тесты прошли более 20 миллиона детей. Заболевания выявлены примерно у 15 тысяч", - привел цифры премьер.

Ранняя диагностика серьезно помогла вовремя назначить адекватное лечение.

"Возможности медицины постоянно растут, появляются новые тесты, новые методики, новые технологии. И методики скрининга после родов должны включать гораздо большее число заболеваний. Считаю необходимым в разы расширить его", - заявил глава кабмина. По его оценке, это позволит существенно снизить младенческую смертность и дополнительно спасать около тысячи детских жизней ежегодно.

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