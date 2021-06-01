Названы самые дешевые квартиры в Москве

Стоимость самых дешевых квартир в столице составляет около 3 млн рублей. И преимущественно бюджетные варианты находятся в отдаленных районах новой Москвы. Об этом свидетельствуют данные поисковой системы "Яндекс. Недвижимость".

Топ-5 по доступности открывает квартира в 16 квадратных метров, которая находится в 20 минутах езды от метро "Рассказовка". Она обойдется в 3,35 млн руб. На четвертом месте - 38-метровая квартира в ЖК "Легенда" в Троицке. Ее можно купить за 3,28 млн. Правда, до метро здесь очень далеко.

Однушка почти такой же площади в 9 минутах автобусом от метро "Первомайская" обойдется в 2,99 млн. Однушка в коттеджном поселке Былово в одноименном селе оценена в 2,8 млн. Самой доступной на московской вторичке в июне пока считается квартира в 19 "квадратов" недалеко от метро "Рассказовка" за 2,6 млн.