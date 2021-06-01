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01.06.2021 14:35
Рубрика: Власть

Петр Толстой призвал региональные власти проконтролировать организацию летнего отдыха детей

Текст: Любовь Проценко
Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в День защиты детей призвал региональные власти проконтролировать организацию качественного и безопасного отдыха детей в период каникул. Толстой подчеркнул, что забота о здоровье подрастающего поколения является одним из главных приоритетов государства.
Фото: Александр Чикин Фото: Александр Чикин
Фото: Александр Чикин

"Для государства тема воспитания детей, их становления, здоровья, обучения является ключевой. Это лето будет не совсем обычным - вы знаете, что из-за ситуации с коронавирусом границы многих государств закрыты. Значит, наши дети будут отдыхать дома, в Крыму, в Краснодарском крае и других регионах. Позади у них непростой учебный год, и наша общая задача - сделать так, чтобы школьники смогли как следует восстановиться", - сказал Толстой.

Фото: iStock
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По его мнению, возможность для отдыха должна быть и у детей из малообеспеченных семей. Парламентарий также подчеркнул важность обеспечения безопасности в местах отдыха детей. "Самое главное для родителей - чтобы их дети были в безопасности, и чтобы они интересно, с пользой проводили время", - добавил депутат.

В День защиты детей отдельной благодарности заслуживают некоммерческие организации и волонтеры, которые занимаются решением проблем семей с детьми, считает депутат.

По данным Минпросвещения, в период летней оздоровительной кампании почти 38 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей смогут принять более 4 миллионов посетителей.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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